Κέρκυρα: Άλογο έπεσε σε πηγάδι 10 μέτρων – Το έσωσαν Πυροσβέστες

Σώο απεγκλωβίστηκε άλογο που έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε πηγάδι βάθους 10 μέτρων, στην περιοχή Αγνός του δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Για τη διάσωση του ζώου κινητοποιήθηκε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θιναλίων, με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες. Οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο αξιοποίησαν διασωστικό τρίποδα και τον κατάλληλο εξοπλισμό, προκειμένου να ανασύρουν με ασφάλεια το άλογο από το πηγάδι.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το ζώο παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης του.