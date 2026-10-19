Κατσαφάδος για Κρήτη και Εύβοια: Σε εξέλιξη οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία

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Στις διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη και την Εύβοια, καθώς και στα μέτρα οικονομικής στήριξης των πληγέντων, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1. Ο υφυπουργός έδωσε έμφαση στην επιτάχυνση των παρεμβάσεων στις υποδομές και στην καταβολή των αποζημιώσεων, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επιστροφή των πληγεισών περιοχών στην κανονικότητα.

Κρήτη: Ενισχύσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών και 237 αυτοψίες

Για τους πληγέντες στην Κρήτη, ο Κώστας Κατσαφάδος επανέλαβε τη «σαφή δέσμευση του υπουργείου» για την έγκαιρη χορήγηση της οικονομικής βοήθειας, διευκρινίζοντας ότι τα σχετικά ποσά θα αποστέλλονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή των αιτημάτων των δήμων.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχουν ήδη αποφασιστεί μέτρα ανακούφισης των πολιτών που υπέστησαν ζημιές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και το πάγωμα των πλειστηριασμών, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, οι δήμοι και η Περιφέρεια καλούνται να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν τα αιτήματα για τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής θα καθορίσει το ύψος της χρηματοδότησης για κάθε έργο, προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 237 αυτοψίες σε κτίρια. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι 213 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 22 κίτρινα και δύο κόκκινα.

Εύβοια: Προτεραιότητα στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου

Αναφορικά με την Εύβοια, ο υφυπουργός δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον περιφερειάρχη και τους δύο αρμόδιους δημάρχους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στις υποδομές και στο οδικό δίκτυο.

Η χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων θα εξεταστεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, αφού προηγουμένως υποβληθούν τα σχετικά αιτήματα από τους δήμους και την Περιφέρεια. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την κατανομή των πόρων και την έκδοση της αντίστοιχης πρόσκλησης χρηματοδότησης.

Ο Κώστας Κατσαφάδος επισήμανε ότι επιδιώκεται η ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των παρεμβάσεων στις κατεστραμμένες οδικές υποδομές. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, έχουν ήδη διαμορφωθεί παρακαμπτήριες οδοί, προκειμένου να συνεχίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Αγροτικές ζημιές: Αποζημίωση 100% για το φυτικό κεφάλαιο

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορούσε και τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στον αγροτικό τομέα, με τον υφυπουργό να αναφέρεται στις απώλειες της παραγωγής, στις συνέπειες για την τοπική οικονομία και στην ανησυχία των πληγέντων παραγωγών.

Όπως εξήγησε, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει τους τρόπους κάλυψης των ζημιών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διαδικασίες και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αλλαγή της διαδικασίας αποζημίωσης για το φυτικό κεφάλαιο, επισημαίνοντας ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει την κάλυψη του 100% των συγκεκριμένων ζημιών.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε, πάντως, ότι η καταβολή των αποζημιώσεων προϋποθέτει την ολοκλήρωση των απαραίτητων αυτοψιών από τους αρμόδιους φορείς και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.