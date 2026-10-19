Μάντσεστερ Σίτι: Αμφίβολος ο Χάαλαντ για τον αγώνα με την ΑΕΚ – Εκτός προπόνησης άλλοι 3 παίκτες

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Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Έρλινγκ Χάαλαντ στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ, την Τρίτη (20/10), στο «Έτιχαντ», καθώς ο Νορβηγός επιθετικός απουσίασε από την τελευταία προπόνηση της αγγλικής ομάδας.

Ο Χάαλαντ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο δεξί πόδι μετά από μαρκάρισμα που δέχθηκε στον προηγούμενο αγώνα με την Ίπσουιτς. Παρότι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, δεν έχει καταφέρει έκτοτε να επανέλθει πλήρως.

Ο Έντσο Μαρέσκα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ότι η συμμετοχή του Νορβηγού επιθετικού θα ξεκαθαρίσει οριστικά την Τρίτη (20/10). Παράλληλα, ο Ιταλός τεχνικός επέλεξε να μην πάρει ρίσκα στην τελευταία προπόνηση πριν από τον αγώνα.

Πέρα από τον Χάαλαντ, από την προπόνηση των «πολιτών» απουσίασαν επίσης οι Ματέους Νούνιες, Νίκο Ο’Ράιλι και Ματέο Κόβασιτς.

Στη λίστα των απουσιών βρίσκεται ήδη ο Γκανέζος εξτρέμ Αντουάν Σεμένιο, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους δύο μήνες.