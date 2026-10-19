ΠΑΣΟΚ: Αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της ΝΔ για συγκυβέρνηση με την Ακροδεξιά ο Θ. Καράογλου

Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προκάλεσαν δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ, Θεόδωρου Καράογλου, με την Χαριλάου Τρικούπη να υπογραμμίζει ότι «αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της ΝΔ για συγκυβέρνηση με την Ακροδεξιά».

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζει ότι «ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου, σε συνέντευξη του στη Ναυτεμπορική επιβεβαίωσε πλήρως το ΠΑΣΟΚ που εδώ και μήνες λέει πως η κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη είναι η συγκυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου».

Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο κ. Τσουκαλάς, «ο βουλευτής προσέθεσε ότι στους ενδεχόμενους κυβερνητικούς εταίρους της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να λογίζονται το κόμμα Νίκη και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού».

«Πλέον οι πολίτες ξέρουν: Ή με τη Νέα Δημοκρατία και την Ακροδεξιά ή με το ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική διακυβέρνηση», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Οι δηλώσεις του Θ. Καράογλου

Μιλώντας στη «Ναυτεμπορική», ο Θ. Καράογλου ερωτήθηκε εάν η ΝΔ θα συνεργαζόταν με κόμμα στα δεξιά του κυβερνώντος κόμματος.

«Εγώ έχω την άποψη ότι πρέπει να απευθυνθούμε και στα δημοκρατικά κόμματα που είναι δεξιά μας. Προφανώς δεν αναφέρομαι σε κόμμα από τον κ. Κασιδιάρη. Αναφέρομαι στα άλλα κόμματα, είτε είναι ο κ. Βελόπουλος είτε είναι η Φωνή Λογικής είτε είναι η Νίκη είτε είναι η κυρία Καρυστιανού. Και βεβαίως και ο κ. Σαμαράς. Λογικό είναι κατά την άποψή μου να απευθυνθούμε και σε αυτά τα κόμματα, γιατί; Γιατί στη δημοκρατία σε τελική ανάλυση αυτός που δίνει εντολές είναι ο ελληνικός λαός», είπε και πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί».

«Ωραία, πάμε σε δεύτερες εκλογές και δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν έχει και το ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνουμε; Τρίτες εκλογές; Και μετά;», ανέφερε στη συνέχεια και συμπλήρωσε: «Εκτιμώ ότι προέχει το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και ο τόπος δεν πρέπει να μείνει ακυβέρνητος, πρέπει λοιπόν να βρεθεί μία λύση».