Έντσο Μαρέσκα: Η αναφορά στην Τούμπα και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ πριν από τον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ – Δείτε βίντεο

Την ατμόσφαιρα της Τούμπας και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ θυμήθηκε ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, που είναι προγραμματισμένη για τις 20 Οκτωβρίου, στις 22:00, στο «Etihad Stadium», στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Ιταλός τεχνικός δέχθηκε ερώτηση από Έλληνες δημοσιογράφους σχετικά με την ΑΕΚ και τους οπαδούς της. Στην απάντησή του αναφέρθηκε στην εμπειρία που είχε αποκομίσει από την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

«Ξέρω ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν πάθος. Αλλά πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες οπαδοί το έχουν αυτό. Θυμάμαι τον ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του, όταν παίζαμε εκτός έδρας. Σίγουρα οι οπαδοί της ΑΕΚ θα έχουν πάθος αύριο. Το περιμένω αυτό. Αλλά το ίδιο πάθος θα έχουν και οι δικοί μας», δήλωσε ο 46χρονος προπονητής.

Η αναφορά του Μαρέσκα στον ΠΑΟΚ συνδέεται με την αναμέτρηση της 9ης Μαΐου 2010, όταν είχε αγωνιστεί ως αντίπαλος του Δικεφάλου στην Τούμπα, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού. Εκείνο το παιχνίδι ήταν το μοναδικό στο οποίο αντιμετώπισε τους «ασπρόμαυρους» στην έδρα τους, με τους Πειραιώτες να γνωρίζουν την ήττα με 1-0.

Ο Ιταλός μέσος είχε ξεκινήσει βασικός στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, προτού αντικατασταθεί στο 62ο λεπτό από τον Κώστα Μήτρογλου.

Το παιχνίδι που θυμήθηκε ο Έντσο Μαρέσκα

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Ο Μαρέσκα φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2009-2010, καταγράφοντας συνολικά 39 συμμετοχές, με απολογισμό 8 γκολ και 4 ασίστ.