Ετήσιο επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους: Τι αναφέρει το νέο νομοσχέδιο για τους δικαιούχους και την πληρωμή

Τον Νοέμβριο του 2026 αναμένεται να καταβληθεί η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καθαρά σε συνταξιούχους και σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων. Η πληρωμή προβλέπεται να γίνει μαζί με την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 και θα αφορά:

Τους συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω. Για την πρώτη καταβολή, το ηλικιακό όριο θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τους συνταξιούχους ηλικίας 60 ετών και άνω που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου — σύνταξη χηρείας — και δεν παίρνουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αναπηρικές συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα.

Τους ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν τις σχετικές παροχές.

Σημειώνεται δε πως, με τη διεύρυνση του μέτρου, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται πως θα είναι σχεδόν στα 2,2 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση έχει αναφέρει ότι για τις παραπάνω κατηγορίες δεν θα ισχύουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Η αλλαγή αυτή συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα μέτρα στήριξης της ΔΕΘ που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου και ο στόχος είναι να ψηφιστεί μέσα στον ίδιο μήνα.

Οι εξαιρέσεις

Διευκρινίζεται, ωστόσο, πως δεν θα συμπεριληφθούν στην καταβολή της ενίσχυσης οι συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 65 ετών που παίρνουν σύνταξη γήρατος και αυτό λόγω του ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί. Η εξαίρεση αφορά όσους είναι τουλάχιστον 60 ετών και λαμβάνουν μόνο σύνταξη λόγω θανάτου.

Ακόμη επισημαίνεται πως, το ηλικιακό όριο για την πρώτη πληρωμή δεν καλύπτεται για τους συνταξιούχους που θα έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη εντός του τρέχοντος έτους, καθώς εξετάζεται αν είχε συμπληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Η πληρωμή

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως έχει δηλώσει ότι η καταβολή των 400 ευρώ θα γίνει στο τέλος Νοεμβρίου μαζί με τις πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ημερομηνία που έχει αναφερθεί για την καταβολή είναι η 30η Νοεμβρίου, αλλά η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς μπορεί να φανεί νωρίτερα, ανάλογα με το επίσημο πρόγραμμα πληρωμών. Πάντως δεν χρειάζεται να υποβληθεί σχετική αίτηση για την ενίσχυση από τους δικαιούχους.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό τους, ενώ ο e-ΕΦΚΑ παρέχει ηλεκτρονική δυνατότητα ελέγχου της επιλεξιμότητας. Όποιος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες δικαιούχων λαμβάνει μία ενίσχυση, όχι ξεχωριστό ποσό για κάθε κατηγορία.

Τα 400 ευρώ αναμένεται να είναι καθαρά, αφορολόγητα και χωρίς κρατήσεις. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της ετήσιας ενίσχυσης, το ποσό είναι επίσης ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως η ενίσχυση είναι ετήσια και θα χορηγείται κάθε Νοέμβριο του εκάστοτε έτους.

Το άρθρο του νομοσχεδίου

Αναλυτικά στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου Διεύρυνση δικαιούχων της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 5217/2025 επισημαίνονται τα εξής:

Στο άρθρο 72 του ν. 5217/2025 (Α΄ 120), περί ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων

κοινωνικών ομάδων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) η παρ. 1 αντικαθίσταται,

β) στην παρ. 2, προστίθεται περ. ε),

γ) στην παρ. 5,

γα) στο τέλος του πρώτου εδαφίου, προστίθενται οι λέξεις «και καλύπτεται από επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αντίστοιχα»,

γβ) στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «για το έτος 2025» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τα έτη 2025 και 2026»,

δ) στην παρ. 6, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 72 Ετήσια οικονομική ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Από το έτος 2025 και εφεξής θεσπίζεται ετήσια οικονομική ενίσχυση, ύψους τριακοσίων (300) ευρώ για το έτος 2025 και τετρακοσίων (400) ευρώ για το έτος 2026 και εφεξής, για τους συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, καθώς και για όσους λαμβάνουν σύνταξη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί υπαγωγής στον ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς ή έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς, δεν τους καταβάλλεται κύρια σύνταξη γήρατος και τους καταβάλλεται σύνταξη λόγω θανάτου.

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 καταβάλλεται επίσης:

α) Στους συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

β) Στους δικαιούχους:

βα) σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α΄ 128),

ββ) επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016,

βγ) των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30), περί παροχών και υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) σε άτομα με αναπηρία,

βδ) του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας εκατό τοις εκατό (100%), της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 334/1988 (Α΄ 154), περί ποσοστού αναπηρίας,

βε) του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210),

βστ) του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68), τα οποία επιδόματα των υποπερ. βδ), βε) και βστ) χορηγούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.,

βζ) των επιδομάτων των άρθρων 54Α του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, 100 έως 103 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων (π.δ. 168/2007, Α΄ 209), τα οποία καταβάλλονται από το Δημόσιο,

βη) σύνταξης αναπηρίας εξ ιδίου δικαιώματος, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων και καταβάλλεται από το Δημόσιο.

γ) Στα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα της υποπερ. βγ) της περ. β) για τον μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μήνα αυτού.

δ) Στους ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85), περί παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς.

ε) Στους εν ενεργεία απασχολούμενους σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), στους οποίους

καταβάλλεται το επίδομα τετραπληγίας-παραπληγίας του άρθρου 3 του ν. 1284/1982 (Α΄ 114) της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236) και του άρθρου 56 του ν. 4554/2018

(Α΄ 130), είτε για τον εαυτό τους ατομικά είτε για πάσχοντα, από τις αυτές νόσους, μέλη της οικογένειάς τους, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

3. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση:

α) καταβάλλεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους,

β) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και

γ) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του

e-Ε.Φ.Κ.Α..

4. Πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων των παρ. 1 και 2, λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία (1) από τις κατηγορίες αυτές.

5. Η δαπάνη για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης βαρύνει τους προϋπολογισμούς του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Ο.Π.Ε.Κ.Α. κατά περίπτωση και καλύπτεται από επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αντίστοιχα. Ειδικά για τα έτη 2025 και 2026 η δαπάνη για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης βαρύνει τους προϋπολογισμούς του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Ο.Π.Ε.Κ.Α κατά περίπτωση και μπορεί να καλυφθεί κατόπιν τροποποίησης των προϋπολογισμών τους, με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων.

6. Η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για όσους λαμβάνουν σύνταξη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, περί υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, και για τους δικαιούχους των υποπερ. βζ) και βη) της περ. β) της παρ. 2 πραγματοποιείται απευθείας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Για τους δικαιούχους της περ. ε) της παρ. 2, η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται από κάθε υπόχρεο

φορέα κατά τη συνήθη διαδικασία πληρωμής της μισθοδοσίας των απασχολούμενων σε αυτόν δικαιούχων.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και κατά περίπτωση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, είναι δυνατή η προσθήκη κατηγοριών δικαιούχων της παρ. 2.»

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