Ρόδος: Σπηλαιολόγοι και αρχαιολόγοι κράτησαν 3 χρόνια στα συρτάρια το αντιπλημμυρικό έργο του Αρχαγγέλου

Μετά τα θανατηφόρα καιρικά φαινόμενα της 14ης Οκτωβρίου 2026 στον Αρχάγγελο, στη Ρόδο το ερώτημα ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι ένα μελετημένο και χρηματοδοτημένο αντιπλημμυρικό έργο δεν έχει ακόμα δημοπρατηθεί έχει πλέον συγκεκριμένη απάντηση.

Τα υπηρεσιακά έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και των αρχαιολογικών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία αποτυπώνουν βήμα προς βήμα την πορεία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δείχνουν ότι το έργο δεν σκόνταψε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που είναι ο φορέας του, ούτε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που πίεζε επανειλημμένα για την επιτάχυνσή του. Σκόνταψε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, dimokratiki.gr, σε δύο Εφορείες του Υπουργείου Πολιτισμού, η καθεμία από τις οποίες, με τον δικό της τρόπο, κράτησε όμηρο το έργο για ολόκληρους μήνες.

Η Εφορεία που είπε ναι, μετά όχι και μετά τίποτα

Ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία του Αρχαγγέλου Ρόδου» διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στις 4 Δεκεμβρίου 2024 προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού χρειάστηκε σχεδόν 7 μήνες για να απαντήσει. Στις 26 Ιουνίου 2025 γνωμοδότησε θετικά, με το προβλεπόμενο έντυπο αρχικής γνωμοδότησης.

Η θετική αυτή γνωμοδότηση έζησε 26 ημέρες. Στις 22 Ιουλίου 2025 η ίδια Εφορεία την ανακάλεσε με νέο έγγραφό της, επικαλούμενη την ανάγκη διενέργειας αυτοψίας. Από εκείνη τη στιγμή και για τους επόμενους 6 μήνες η Εφορεία δεν γνωμοδότησε. Η αυτοψία που η ίδια έκρινε αναγκαία δεν γινόταν, ενώ ο φάκελος παρέμενε ανοιχτός χωρίς κανένα χρονικό ορίζοντα.

Το κόστος αυτής της σιωπής φάνηκε στις 16 Οκτωβρίου 2025, όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γνωμοδότησε ομοφώνως υπέρ της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Η ομόφωνη αυτή απόφαση, όμως, δεν μπορούσε να ενεργοποιηθεί. Το συμβούλιο έθεσε ως όρο η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων να εκδοθεί μόνο μετά την οριστική γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας. Το έργο είχε περάσει το τελευταίο θεσμικό σκαλοπάτι και παρέμενε ακινητοποιημένο, επειδή μια υπηρεσία που είχε ήδη πει ναι και μετά το πήρε πίσω δεν έλεγε τίποτα.

Η πρώτη σύσταση και η απάντηση που ήταν για γέλια

Στις 17 Νοεμβρίου 2025 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου απευθύνει στην Εφορεία το πρώτο έγγραφο επίσπευσης. Ζητεί «άμεσες ενέργειες» για να πραγματοποιηθεί η αυτοψία και να δοθεί η γνωμοδότηση, και υπογραμμίζει ότι το έργο «αφορά σε δημόσιο συμφέρον με ύψιστη σημασία για την τοπική κοινωνία» και ότι «αναγκαιεί η αδειοδότηση και υλοποίησή του το γρηγορότερο δυνατό». Το έγγραφο κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών της Περιφέρειας και στον ανάδοχο της μελέτης.

Η Εφορεία απαντά, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, dimokratiki.gr, στις 26 Νοεμβρίου 2025 ότι θα γνωμοδοτήσει. Σε νεότερη τηλεφωνική επικοινωνία, όμως, όπως καταγράφεται στο επόμενο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διευκρινίζει ότι η γνωμοδότησή της «δύναται να γίνει στα πλαίσια προγραμματισμένων αυτοψιών κατά την εξέλιξη του έργου». Η υπηρεσία δηλαδή πρότεινε να γνωμοδοτήσει αφού ξεκινήσουν οι εργασίες, όταν η γνωμοδότησή της ήταν ακριβώς το προαπαιτούμενο για να ξεκινήσουν. Επρόκειτο για πρόταση που ακύρωνε τον ίδιο τον λόγο ύπαρξης της διαδικασίας στην οποία η Εφορεία συμμετείχε.

Η δεύτερη σύσταση, ένα μάθημα νομοθεσίας και η απάντηση 13 μήνες μετά

Στις 8 Ιανουαρίου 2026 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στέλνει δεύτερο έγγραφο, με θέμα «Υπενθύμιση παροχής γνωμοδότησης». Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου εξηγεί σε μια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού ότι η γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ «αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έκδοση της ΑΕΠΟ και σε κάθε περίπτωση προηγείται της έναρξης του έργου». Ζητεί, «προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη αλληλογραφία και περαιτέρω καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα έναρξης του έργου», να διευκρινιστεί αν η απάντηση της 26ης Νοεμβρίου 2025 αποτελεί θετική εισήγηση, προσφέροντας μάλιστα η ίδια τη λύση: να ενσωματωθούν στην ΑΕΠΟ όροι για προγραμματισμένες αυτοψίες κατά την υλοποίηση. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκανε δηλαδή τη δουλειά που όφειλε να έχει κάνει η Εφορεία, για να της δώσει τρόπο να πει το ναι που είχε ήδη πει 7 μήνες νωρίτερα.

Στις 16 Ιανουαρίου 2026, 8 ημέρες μετά τη δεύτερη όχληση και 13 μήνες μετά την αποστολή του φακέλου, η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας έστειλε τελικά τη γνωμοδότησή της. Χρειάστηκε η παρέμβαση άλλης κρατικής υπηρεσίας, δύο γραπτές συστάσεις και μια ενδιάμεση τηλεφωνική πρόταση που αντέστρεφε τη λογική της αδειοδότησης, για να παραχθεί ένα έγγραφο που είχε ήδη παραχθεί τον Ιούνιο του 2025 και ανακληθεί τον Ιούλιο.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και η «μόνιμη πληγή ορατή από παντού»

Το δεύτερο εμπόδιο ήταν ουσιαστικότερο και, σε αντίθεση με το πρώτο, αιτιολογημένο. Στις 3 Αυγούστου 2025 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου διαβίβασε προς τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, με τον χαρακτηρισμό «εξαιρετικά επείγον», τις απόψεις της επί της μελέτης. Σύμφωνα με το έγγραφο, το έργο εμπίπτει εξ ολοκλήρου στον κηρυγμένο από το 2011 αρχαιολογικό χώρο του Αρχαγγέλου. Η μελέτη περιλαμβάνει την Τάφρο 1, μήκους 3.180 μέτρων, στις υπώρειες των ορέων Κάραβος και Προφήτης Ηλίας, την Τάφρο 2, μήκους 2.158 μέτρων, και τη διευθέτηση των ρεμάτων Λειβαδίων Μάκρωνα και Αγίου Γεωργίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός αναφέρεται στα 14.500.000 ευρώ, ποσό που δεν συμπίπτει με τα 5.160.000 ευρώ της χρηματοδότησης που ανακοίνωσε η Περιφέρεια, χωρίς η σχέση των δύο ποσών να διευκρινίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία.

Η Εφορεία αναφέρει ότι χρειάστηκαν 3 ολοήμερες αυτοψίες, από τις οποίες οι 2 έγιναν αποκλειστικά από δικά της στελέχη «καθώς υπήρξε δυσχέρεια στον εν γένει συντονισμό», ενώ 500 μέτρα της χάραξης στους πρόποδες του Κάραβου δεν ελέγχθηκαν καθόλου, επειδή βρίσκονται σε περιφραγμένα ιδιωτικά ακίνητα. Κατά μήκος της Τάφρου 1, που προβλέπεται ως όρυγμα πλάτους 15 μέτρων με εκτεταμένους εκβραχισμούς, η Εφορεία καταγράφει αρχαίο λατομείο, μυκηναϊκούς τάφους, 15 αλλεπάλληλους αρχαίους αναλημματικούς τοίχους σε μία μόνο θέση, μυκηναϊκό νεκροταφείο δίπλα στο μεσαιωνικό κάστρο και ταφικό συγκρότημα με πολύστιχη επιγραφή, επάνω ακριβώς από το οποίο περνά η χάραξη.

Το συμπέρασμά της είναι ότι η Τάφρος 1 «θα είναι ανεπανόρθωτα καταστροφική για τις πολυάριθμες αρχαιολογικές θέσεις από τις οποίες διέρχεται» και ότι ως ανοιχτός σκυροδετημένος αγωγός «θα αποτελεί μια μόνιμη πληγή ορατή από παντού». Η Εφορεία προτείνει κατ’ αρχήν έγκριση μόνο για την Τάφρο 2 και τις διευθετήσεις των ρεμάτων, και ζητεί για την Τάφρο 1 «άλλη, ηπιότερη τεχνική λύση» και τροποποιημένη μελέτη. Στο ίδιο έγγραφο προειδοποιεί, με αξιοσημείωτη ειλικρίνεια, ότι η εμμονή στην προτεινόμενη χάραξη «θα προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση στο έργο». Η Περιφέρεια προσέφυγε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, ενέκρινε τελικά τη μελέτη. Ο χρόνος που χρειάστηκε η διαδικασία ενώπιον του ΚΑΣ και οι όροι που ενδεχομένως τέθηκαν δεν προκύπτουν από τα διαθέσιμα έγγραφα.

Η υπηρεσία που είδε τα ρέματα να γίνονται βόθροι και πρότεινε να μη γίνει το έργο

Το ίδιο έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων περιέχει, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, dimokratiki.gr, και ένα σημείο που, υπό το φως των γεγονότων της 14ης Οκτωβρίου 2026, διαβάζεται διαφορετικά. Κατά τις αυτοψίες της στα υφιστάμενα ρέματα η Εφορεία διαπίστωσε ότι η κοίτη τους έχει καταπατηθεί από ιδιώτες, ότι έχει γεμίσει με μπάζα και απορρίμματα και ότι δέχεται οικιακές αποχετεύσεις. Ποτάμια συνεχούς ροής έως τη δεκαετία του 1970, σημειώνει, «έχουν πλέον μετατραπεί σε ανοιχτούς βόθρους εντός του οικισμού». Αποδίδει δε τα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών στην υπογειοποίηση του ρέματος του Μαγκαφά στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με σήραγγα ύψους περίπου 1 μέτρου.

Έχοντας καταγράψει όλα αυτά, η Εφορεία κατέληξε ότι «ευκταία, οικονομικότερη και περιβαλλοντικά προτιμητέα» θα ήταν η αντιμετώπιση του προβλήματος με έργα καθαρισμού, διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης των υφιστάμενων ρεμάτων αντί για το μελετημένο έργο. Μια υπηρεσία χωρίς αρμοδιότητα σε υδραυλικά έργα πρότεινε δηλαδή τη δική της αντιπλημμυρική λύση, η οποία ουσιαστικά ταυτίζεται με τους καθαρισμούς που η Περιφέρεια δηλώνει ότι έκανε μέσα στο 2026 και που δεν απέτρεψαν την καταστροφή.

Από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Ιανουάριο του 2026 το έργο είχε μελέτη, χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, φορέα που ζητούσε να προχωρήσει και εποπτεύουσα αρχή που έστελνε συστάσεις. Το μόνο που δεν είχε ήταν 2 γνωμοδοτήσεις από δύο Εφορείες του ίδιου Υπουργείου. Η μία τις έδωσε, τις πήρε πίσω, σιώπησε και ξαναγνωμοδότησε μόνο όταν της γράφτηκε ο νόμος. Η άλλη έκρινε το έργο καταστροφικό και πρότεινε να μη γίνει.

Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών της Περιφέρειας ενσωματώνει σήμερα, τον Οκτώβριο του 2026, τις παρατηρήσεις όλων των φορέων, χωρίς δημοπράτηση και χωρίς χρονοδιάγραμμα. Στο μεταξύ τα ρέματα που περιγράφονται στα ίδια έγγραφα ως καταπατημένα και στραγγαλισμένα υποδέχθηκαν τη βροχή της 14ης Οκτωβρίου 2026 και η βροχή κόστισε ανθρώπινη ζωή.

Πηγή: dimokratiki.gr