Νέα Δημοκρατία: Ανακοίνωσε 6 υποψήφιες για τις εκλογές του 2027

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώθηκαν έξι γυναίκες που θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027. Οι υποψηφιότητες αφορούν τις εκλογικές περιφέρειες Α’ Ανατολικής Αττικής, Έβρου, Β’ Πειραιώς, Α’ Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τα ονόματα έξι γυναικών που θα είναι υποψήφιες στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Στα ψηφοδέλτια θα συμπεριληφθούν η Βίκυ Καβαλλάρη στην Α’ Ανατολικής Αττικής, η Έλενα Σώκου στον Έβρο και η Αργυρώ Τραγάκη στη Β’ Πειραιώς.
  • Την εξάδα των υποψηφιοτήτων συμπληρώνουν η Μένια Καλού στην Α’ Θεσσαλονίκης, η Άννα Τζήκα στην Πιερία και η Έλενα Φλώρου στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ονόματα γυναικών που θα είναι υποψήφιες με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2027, ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιες στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:

Α’ Ανατολικής Αττικής
Βίκυ Καβαλλάρη
Δικηγόρος, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής

Έβρου
Έλενα Σώκου
Δημοσιογράφος, συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα

Β’ Πειραιώς
Αργυρώ Τραγάκη
Δημόσια υπάλληλος

Α’ Θεσσαλονίκης
Μένια Καλού
Φοροτεχνικός, αντιδήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου

Πιερίας
Άννα Τζήκα
Πολιτικός μηχανικός, περιφερειακή σύμβουλος Πιερίας

Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών
Έλενα Φλώρου
Δικηγόρος

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