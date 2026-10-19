Νέα Δημοκρατία: Ανακοίνωσε 6 υποψήφιες για τις εκλογές του 2027

Τα ονόματα γυναικών που θα είναι υποψήφιες με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2027, ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιες στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:
Α’ Ανατολικής Αττικής
Βίκυ Καβαλλάρη
Δικηγόρος, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής
Έβρου
Έλενα Σώκου
Δημοσιογράφος, συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα
Β’ Πειραιώς
Αργυρώ Τραγάκη
Δημόσια υπάλληλος
Α’ Θεσσαλονίκης
Μένια Καλού
Φοροτεχνικός, αντιδήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου
Πιερίας
Άννα Τζήκα
Πολιτικός μηχανικός, περιφερειακή σύμβουλος Πιερίας
Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών
Έλενα Φλώρου
Δικηγόρος