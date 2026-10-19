Ιταλία: Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη υπό τη Μελόνι – «Λουκέτο» στα καταστήματα του Μιλάνου και φόβοι για νέο κύκλο βίας

Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αυξημένης επιφυλακής κινείται το Μιλάνο, μετά το διήμερο καταστροφών και εκτεταμένων επεισοδίων στο κέντρο της ιταλικής πόλης. Ενώ η κυβέρνηση Μελόνι συνεδριάζει εκτάκτως για τη λήψη αυστηρών μέτρων, η τοπική αγορά μετρά τις πληγές της και οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό ενόψει νέων πιθανών κινητοποιήσεων.

«Πακέτο» μέτρων κατά της βίας και των λεηλασιών

Ολοκληρώθηκε στο Palazzo Chigi -έδρα του Συμβουλίου των Υπουργών και επίσημη πρωθυπουργική κατοικία- η σύσκεψη για τη δημόσια τάξη που είχε συγκαλέσει η Τζόρτζια Μελόνι υπό το φως των πρόσφατων ταραχών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν:

ο αντιπρόεδρος Ματέο Σαλβίνι (μέσω τηλεδιάσκεψης),

(μέσω τηλεδιάσκεψης), ο υπουργός εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ,

, οι υπουργοί Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο και Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα,

Ματέο Πιαντεντόζι, Γκουίντο Κροζέτο και Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα, οι υφυπουργοί στην Προεδρία της Κυβέρνησης Αλφρέντο Μαντοβάνο και Τζοβανμπάτιστα Φατσολάρι,

στην Προεδρία της Κυβέρνησης Αλφρέντο Μαντοβάνο και Τζοβανμπάτιστα Φατσολάρι, καθώς και οι επικεφαλής της Αστυνομίας, των Καραμπινιέρων, της Οικονομικής Αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών.

Στο μεταξύ, η Λέγκα κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο για την ιθαγένεια που συζητείται στη Βουλή, προτείνοντας ένα αυστηρό «πακέτο μέτρων κατά των λεηλασιών».

«Προβλέπει ότι ένας αλλοδαπός που γεννήθηκε στην Ιταλία και καταδικάζεται για εγκλήματα εναντίον της αστυνομίας ή για καταστροφές και λεηλασίες, κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του, δεν μπορεί να αποκτήσει την ιταλική ιθαγένεια», εξήγησε ο Ίγκορ Ιέτσι, ο εισηγητής του νομοσχεδίου, η γενική συζήτηση του οποίου άρχισε σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων λόγων απόρριψης αλλά και ανάκλησης της ιθαγένειας.

Η απόφαση της πρωθυπουργού Μελόνι να συγκαλέσει την εν λόγω σύσκεψη ελήφθη εν μέσω του νέου κύματος βίας από ομάδες νέων στην καρδιά του Μιλάνου, έπειτα από διαβουλεύσεις που είχε με τους Ματέο Σαλβίνι και Αντόνιο Ταγιάνι, με τους οποίους μοιράζεται την ίδια έντονη ανησυχία.

Η Μελόνι συγκάλεσε τη συνάντηση για να επανεξετάσει τον τρόπο διαχείρισης των διαδηλώσεων στους δρόμους, να αναλύσει τις εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών για ένα φαινόμενο που βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα και, όπως είχε προαναγγείλει, να «αξιολογήσει περαιτέρω μέτρα ενάντια σε όσους εκμεταλλεύονται τις νόμιμες διαδηλώσεις για να σπείρουν βία και χάος».

Ειδικότερα, εξετάζονται νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν ανηλίκους, δεδομένου ότι κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη διαβούλευση με την Προεδρία της Δημοκρατίας (Quirinale) για ζητήματα τέτοιας νομικής υφής.

Σύμφωνα με τη La Stampa, η πρόταση κινείται στα πρότυπα του αυστηρού «διατάγματος του Καϊβάνο».

Παράλληλα, η Φόρτσια Ιτάλια (FI) πρότεινε να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, «ως ένδειξη της παρουσίας του κράτους και της εγγύτητας και αλληλεγγύης του προς τους πολίτες του Μιλάνου και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν άδικα», μια ιδέα που ωστόσο χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι ένα πρώτο πλαίσιο αυστηρότερων μέτρων είχε εισαχθεί από τον Φεβρουάριο προβλέποντας μεταξύ άλλων την προληπτική κράτηση, ένα μέτρο που πάντως η αντιπολίτευση κρίνει αναποτελεσματικό.

Τώρα, ο Σαλβίνι πιέζει για την επέκταση του μέτρου αυτού και στους ανηλίκους, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Γερουσία. Το εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης την αυτεπάγγελτη δίωξη για επιθέσεις εναντίον δημοσίων λειτουργών, ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη και πρόστιμα έως 15.000 ευρώ για ομαδικές φθορές.

Ο ηγέτης της Λέγκας επαναφέρει επίσης προτάσεις για απαγόρευση συγκεντρώσεων σε όσους εμπλέκονται σε βιαιοπραγίες συμμοριών, τη θεσμοθέτηση του αδικήματος της ομαδικής φθοράς, καθώς και τη δυνατότητα αναβλητικής σύλληψης.

Φόβοι για νέες ταραχές και «λουκέτα» στο κέντρο του Μιλάνου

Η ατμόσφαιρα στην πόλη παραμένει τεταμένη. Αρκετά καταστήματα στην περιοχή του Quadrilatero della Moda έχουν κατεβάσει τα ρολά τους, καθώς υπάρχει διάχυτος φόβος για επανάληψη των συγκρούσεων και των λεηλασιών του Σαββατοκύριακου που άφησαν πίσω τους εκτεταμένες ζημιές, τραυματισμούς και πολυάριθμες συλλήψεις.

Σούπερ μάρκετ έκλεισαν προληπτικά ενόψει νέας διαδήλωσης που αναμένεται το απόγευμα.

Στην Πλατεία Ντουόμο, όπου ισχύουν αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης, έκαναν την εμφάνισή τους δύο νέοι (ένα αγόρι και ένα κορίτσι) φορώντας μάσκες του Κάνιε Γουέστ.

«Ήρθαμε εδώ για να μας κινηματογραφήσουν, όπως κάνουν στη Γαλλία. Θέλαμε να εμφανιστούμε στο TikTok χωρίς να βανδαλίσουμε κανέναν», δήλωσε η κοπέλα, εξηγώντας ότι οι μάσκες επιλέχθηκαν επειδή ήταν «αστείες» και για να μην αναγνωριστούν.

Η ίδια πρόσθεσε ότι «ήρθε απλώς για να δει τι θα συμβεί», παρότι δεν ήθελε να συμμετάσχει σε βανδαλισμούς.

«Είναι εντάξει να σπάσεις κάτι, αλλά όχι σημαντικά μνημεία, ούτε είναι εντάξει να ληστεύεις καταστήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Milano, nuovo allarme in Duomo: controlli a tappeto, arriva anche Salvini a portare solidarietà agli agenti-Il racconto in diretta https://t.co/3jtuEV1Vrw — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) October 19, 2026



Την ίδια ώρα, νέα ένταση σημειώθηκε στην επαρχία του Μιλάνου και συγκεκριμένα στο Λινιάνο, όπου μαθητική διαδήλωση κοντά στο Ινστιτούτο Bernocchi εκτροχιάστηκε. Περίπου διακόσιοι νέοι συγκεντρώθηκαν έξω από το σχολείο, ενώ ομάδα σαράντα ατόμων άναψε καπνογόνα σε χώρο πρασίνου.

Η πορεία κατευθύνθηκε προς το αστυνομικό τμήμα, όπου σημειώθηκε επίθεση με πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, ενώ η περιοχή παραμένει κάποιες ώρες αργότερα υπό αυστηρή επιτήρηση.

Δραματικές μαρτυρίες εμπόρων

Ο υπουργός Μεταφορών και επικεφαλής της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, πραγματοποίησε μια σύντομη εμφάνιση στην Πλατεία Ντουόμο. «Ήρθα να χαιρετήσω την αστυνομία και τους Καραμπινιέρους και να τους ευχαριστήσω για όσα έχουν κάνει», δήλωσε.

Στην οδό Τορίνο, οι εικόνες καταστροφής είναι εμφανείς με τα κατεστραμμένα καταστήματα να παραμένουν κλειστά.

Ο Κριστιάν Ντ’ Αγκοστίνο, ιδιοκτητής του καταστήματος «Rinascimento», περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Φαινόταν σαν να βρισκόμαστε σε πόλεμο, μια κατάσταση πραγματικά εκτός ελέγχου. Χτυπούσαν σιδερένια τραπέζια στη βιτρίνα μας. Άρπαξα τους πελάτες και τους υπαλλήλους, και εκείνη τη στιγμή τα έσπασαν όλα και εισέβαλαν».

Κάτοικος της οδού Correnti, που κατέγραψε τα επεισόδια από το παράθυρό του, δήλωσε: «Είναι μια καταστροφή».

«Είναι ντροπή, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να πάρουν σκληρά μέτρα», ανέφερε ιδιοκτήτης άλλης επιχείρησης, προσθέτοντας ότι όσοι συνελήφθησαν «θα έπρεπε να επισκευάζουν τα πράγματα σήμερα, δουλεύοντας 100 ώρες την εβδομάδα στις επιχειρήσεις που έσπασαν και καθαρίζοντας την πόλη».

«Κάποιος είναι ελεύθερος να εκφράζεται με όποιον τρόπο θέλει, αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεπερνά τη γραμμή», σχολίασε ένας περαστικός.

Εκτίναξη ζημιών και ακυρώσεις

Η οικονομική ζημία για την πόλη αποδεικνύεται τεράστια. «Η ζημιά έχει γίνει στη φήμη μας, σε σημείο που πολλά ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης δέχονται αρκετά ανησυχητικές κλήσεις από τουρίστες που αναμένεται να φτάσουν στο Μιλάνο τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Μάρκο Μπαρμπιέρι, γενικός γραμματέας της Confcommercio Milano.

«Ταυτόχρονα, υπάρχει σημαντικό ποσοστό πρόωρων ακυρώσεων διαμονής στην πληγείσα περιοχή του κέντρου, καθώς και ακυρώσεις δείπνων και κρατήσεων. Μιλάμε για πάνω από 50%».

Το πρωί, ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σαλά, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Confcommercio, Κάρλο Σανγκάλι, επισκέφθηκε καταστήματα που καταστράφηκαν από τις ταραχές.

«Ενέργειες και σκηνές σαν αυτές που είδαμε το Σάββατο και την Κυριακή, εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης και εναντίον των δημόσιων χώρων και επιχειρήσεων, είναι απαράδεκτες και αδικαιολόγητες. Δυστυχώς, η αίσθηση είναι ότι αυτές οι στιγμές έντασης δεν έχουν τελειώσει. Όχι μόνο στο Μιλάνο, αλλά παντού. Αυτή είναι μια ευαίσθητη φάση – υπάρχουν πολλά να γίνουν. Αυτή δεν είναι η στιγμή για να αναζητήσουμε ψήφους», τόνισε ο δήμαρχος.

Ο Σαλά πρόσθεσε ότι συνομίλησε με εμπόρους και πολίτες που είναι ακόμα σε κατάσταση σοκ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του. «Για άλλη μια φορά, το Μιλάνο σηκώνει τα μανίκια του και, παρότι πληγωμένο, επέστρεψε στη δουλειά».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Confcommercio, το κόστος των υλικών ζημιών έχει πολλαπλασιαστεί.

«Από μισό εκατομμύριο χθες το πρωί, είμαστε τώρα γύρω στο 1 εκατομμύριο», σημείωσε ο Μάρκο Μπαρμπιέρι μιλώντας στο πρακτορείο ANSA, τονίζοντας ωστόσο ότι το μείζον ζήτημα είναι η απώλεια εσόδων από τις κλειστές επιχειρήσεις και οι ακυρώσεις από το εξωτερικό.

Παράλληλα, ο Μπαρμπιέρι υπογράμμισε ότι η αστυνομία «κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορούμε απλώς να ρίχνουμε το φταίξιμο σε αυτούς. Χρειάζεται μια εκπαιδευτική και κοινωνική διαδικασία».

Όπως εξήγησε, η Confcommercio προωθεί το πρόγραμμα Cities για την αστική ανάπλαση και την καταπολέμηση της εμπορικής ερημοποίησης. «Διαφορετικά, ο κίνδυνος είναι σε ορισμένες γειτονιές να μην απομένει τίποτα και τα παιδιά να περνούν τις μέρες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά να ξεσπούν έτσι».

Κάλεσμα για «μόνιμη κινητοποίηση» μέσω social media

Την ίδια στιγμή, οι οργανωτές των κινητοποιήσεων συνεχίζουν την προσπάθεια αναζωπύρωσης της έντασης μέσω του διαδικτύου.

Η κίνηση «October 17 Movement» ανακοίνωσε μέσω social media τη διεξαγωγή διαδηλώσεων κάθε Σάββατο στις 3 μ.μ. σε διάφορες ιταλικές πλατείες, με αφετηρία το Μιλάνο, διαμηνύοντας «Μόνιμη κινητοποίηση κάθε Σάββατο. Μέχρι την πτώση αυτής της κλέφτρας κυβέρνησης».

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Σε σελίδα που δημιουργήθηκε στο Instagram, οι διαχειριστές καλούν τον κόσμο σε κλειστή ομάδα στο Telegram, υποστηρίζοντας: «Εμείς είμαστε οι άνθρωποι των πλατειών. Εμείς που βλέπουμε βία μόνο στα γκλοπ των αστυνομικών. Οι βίαιοι είστε εσείς που μας στερήσατε το μέλλον, και τώρα το παίρνουμε πίσω. Γυρίζουμε τις κατηγορίες πίσω σε εσάς. Αυτό το σύστημα που μας σκοτώνει είναι το πραγματικά βίαιο».

Μάλιστα, ανάμεσα στις δημοσιεύσεις περιλαμβάνεται βίντεο που δείχνει συμμετέχοντες στις λεηλασίες να μοιράζουν μέρος της «λείας» τους σε άστεγο, με τη λεζάντα «Προλεταριακή απαλλοτρίωση στο Μιλάνο».

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Στην Πλατεία Ντουόμο, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, των Καραμπινιέρων, της Οικονομικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής παραμένουν σε ετοιμότητα, περιπολώντας στους δρόμους, την ώρα που κυκλοφορούν φήμες για πιθανούς νέους «στόχους» σε κεντρικούς εμπορικούς άξονες.