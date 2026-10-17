Κινητοποιήσεις και στην Ιταλία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία, τραυματίες και προσαγωγές

Σε κλοιό κινητοποιήσεων και η Ιταλία, με διαδηλώσεις να πραγματοποιούνται σήμερα σε μεγάλες πόλεις, όπως το Μιλάνο, το Τορίνο, η Μπολόνια και η Ρώμη. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων βρίσκονται το θέμα της ακρίβειας και η αμφισβήτηση της γραμμής της κυβέρνησης Μελόνι.

Στη Ρώμη διοργανώθηκε μεγάλη πορεία από το συνδικάτου Cgil, το οποίο μετρά 4,5 εκατομμύρια μέλη. Ο γραμματέας του συνδικάτου, ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, ανακοίνωσε ότι στις 20 Νοεμβρίου το Cgil θα κατέβει σε γενική απεργία. Την ίδια ημέρα έχει οριστεί πανευρωπαϊκή απεργία φοιτητών.

Κινητοποίηση έγινε και στη Μπολόνια, όπου νεαροί διαδηλωτές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας, πετώντας πέτρες και μπουκάλια. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση γκλοπ και δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.

Κινητοποίηση κατά της αύξησης του κόστους ζωής και της ανόδου της τιμής των καυσίμων πραγματοποιήθηκε και στο Τορίνο, με συνθήματα αμφισβήτησης του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον», του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι.

Συγκρούσεις, τραυματίες και προσαγωγές στο Μιλάνο

Συγκρούσεις σημειώθηκαν στο Μιλάνο, όπου πραγματοποιήθηκε διαδήλωση κατά της ακρίβειας στην κεντρική πλατεία Ντουόμο.

Κάποιοι διαδηλωτές, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, πέταξε πυροσβεστήρες, καπνογόνα και τραπεζάκια των καφέ μπαρ προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν γκλοπ και προχώρησαν σε ρίψεις νερού.

❗️Video di Milano InMovimento della carica della polizia contro il corteo di ‘Italia in piazza’ in Via Broletto, Milano. Corteo convocato contro il carovita. Segnalati fermi in Duomo da parte del Reparto Mobile. Lanci di bombe carta, sassi e fumogeni contro la polizia. https://t.co/ppSlIKEKkC — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) October 17, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες και τουλάχιστον μια νεαρή κοπέλα και ένας αστυνομικός φέρουν τραύματα στο κεφάλι. Έως τώρα έχουν γίνει 50 προσαγωγές. Τουρίστες και κάτοικοι που βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης, έσπευσαν να βρουν καταφύγιο σε καταστήματα και πολυκατοικίες γύρω από την πλατεία του Ντουόμο.