Αιχμές Δούρου για Τσίπρα: «Δεν χρειαζόμαστε άλλους σωτήρες, χρειαζόμαστε ξανά συντρόφους»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Η κυρία Δούρου, έθεσε στο επίκεντρο της κριτικής της τη στάση του Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα τάχθηκε σθεναρά υπέρ της συλλογικής ηγεσίας, ζητώντας από τα στελέχη και τα μέλη, να αφήσουν πίσω τους τις προσωποπαγείς νοοτροπίες του παρελθόντος.

Βολές κατά Τσίπρα και απόρριψη των «σωτήρων»

Ξεκινώντας με ευθείες αιχμές για την απόφαση του πρώην προέδρου Αλέξη Τσίπρα, να απομακρυνθεί, η πρόεδρος της ΚΟ, σημείωσε χαρακτηριστικά για τις εξελίξεις στο κόμμα:

«Ένα κόμμα που στηρίζει το μέλλον του σε έναν άνθρωπο κινδυνεύει να χάσει την πολιτική του πυξίδα, όταν εκείνος, όπως και μας προέκυψε, αποφάσισε να ακολουθήσει άλλο δρόμο», υπογράμμισε η ίδια.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ξεκαθάρισε την αντίθεσή της στη λογική των ηγετικών μεσσιών:

«Δεν χρειαζόμαστε άλλους σωτήρες»

«Δεν χρειαζόμαστε άλλους σωτήρες, χρειαζόμαστε ξανά συντρόφους», τόνισε η κυρία Δούρου.

«Θέλουμε κόμμα με ηγεσία δεν θέλουμε κόμμα με ιδιοκτήτη. Θέλουμε κόμμα με προσωπικότητα, δεν θέλουμε κόμμα με μεσσίες. Θέλουμε κόμμα με μέλη που αποφασίζουν, όχι με οπαδούς που περιμένουν οδηγίες», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Αυτοκριτική και υπεράσπιση της συλλογικής ηγεσίας

Αναφερόμενη στις εσωκομματικές παθογένειες, η Ρένα Δούρου δεν δίστασε να προχωρήσει σε προσωπική αυτοκριτική, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες που αναλογούν στο παρελθόν:

«Δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από την αυτοκριτική, σε κρίσιμες στιγμές και εγώ έβαλα την ανάγκη να προστατευθεί η ενότητα εναντίον εκείνων που πίστευα τότε πάνω από την ανάγκη, να ειπωθούν έγκαιρα δύσκολες αλήθειες. Ήταν λάθος μου», παραδέχθηκε η πρόεδρος της ΚΟ.

Στη συνέχεια, αιτιολογώντας την πολιτική επιλογή του κόμματος για συλλογικά όργανα, σημείωσε:

«Υπεραμύνομαι της συλλογικής ηγεσίας»

«Η συλλογικότητα είναι η πολιτική αυτοπεποίθηση ενός κόμματος. Υπερασπίζομαι την απόφαση του Ιουλίου για συλλογική ηγεσία», ανέφερε η κυρία Δούρου.

«Η συλλογική ηγεσία είναι βαθιά αριστερή επιλογή. Είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε πώς θα ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, πώς θα δώσουμε την εκλογική μάχη και πώς θα ξανακάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ισχυρή δύναμη της Ανανεωτικής Ριζοσπαστικής Αριστεράς», συμπλήρωσε.

«Η συλλογικότητα δεν ήταν και δεν είναι επιλογή ήττας, δεν είναι καταφύγιο αδυναμίας μέχρι να εμφανιστεί ο επόμενος αρχηγός. Είναι η πολιτική αυτοπεποίθηση ενός κόμματος που αρνείται να εξαρτάται το μέλλον του από τις διαθέσεις και τις μωροφιλοδοξίες κάποιων που κουβαλήσαμε τα προηγούμενα χρόνια στις πλάτες μας», υποστήριξε η ίδια.

Το τέλος της εσωστρέφειας και η καταπολέμηση του «εγώ»

Στη συνέχεια, η κυρία Δούρου, στάθηκε στις αποφάσεις του περασμένου καλοκαιριού και στην ανάγκη να μπει τέλος σε νοοτροπίες που συρρίκνωσαν το κόμμα:

«Από τον Ιούλιο κάναμε μια δύσκολη, αποφασιστική επιλογή, βάλαμε τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας, εσωστρέφειας και πολιτικής ασάφειας. Μια ασάφεια που τραυμάτισε το κόμμα μας συρρίκνωσε την κοινοβουλευτική μας παρουσία», είπε η πρόεδρος της ΚΟ.

«Έχουμε ευθύνες γιατί ανεχτήκαμε νοοτροπίες, για μεγάλο χρονικό διάστημα, το κόμμα αντιμετωπιζόταν για κάποιους ως προσωπικός μηχανισμός. Οι τάσεις ως μηχανισμοί κατανομής αξιωμάτων. Η πολιτική διαφωνία ως όχημα προσωπικών στρατηγικών», πρόσθεσε η ίδια.

«Επιτρέψαμε στο «εγώ» να εκτοπίσει το «εμείς» και το πληρώσαμε ακριβά», σημείωσε η κυρία Δούρου.

«Πρέπει να ηττηθεί η πολιτική της Δεξιάς»

«Οι μάχες για τα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου δίνονται στην Ελλάδα, δίνονται και στην Ευρώπη. Και όταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα πληγώναμε το «δέντρο της Αριστεράς» και ήμασταν βουτηγμένοι στον κουβά της εσωστρέφειας, τα σπουδαία, τα μεγάλα, ακόμα και το έγκλημα των Τεμπών ήρθαν από τους ευρωβουλευτές μας στις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει την ακρίβεια καθημερινή δοκιμασία και τα υπερκέρδη των ισχυρών κανονικότητα.



Υποβαθμίζει τα δημόσια αγαθά κι αντιμετωπίζει την υγεία, την παιδεία, τη στέγη με όρους αγοράς», υπογράμμισε η πρόεδρος της ΚΟ, συμπληρώνοντας ότι «το ζήτημα δεν είναι απλά να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να ηττηθεί η πολιτική της Δεξιάς», σημείωσε.

«Η Αριστερά που εγκαταλείπει τις αξίες της χάνει στο τέλος και τις αξίες της και τις ψήφους. Επειδή πιστεύουμε στη συνεργασία, υπερασπιζόμαστε την αυτοτέλεια μας. Η προοδευτική σύγκλιση χρειάζεται ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», υποστήριξε η κυρία Δούρου, καταλήγοντας πως «η ενότητα δεν είναι προσκλητήριο υποταγής. Είναι ισότιμη συνάντηση πολιτικών δυνάμεων πάνω σε κοινό πρόγραμμα», κατέληξε ολοκληρώνοντας η Ρένα Δούρου.