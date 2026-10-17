Θεσσαλονίκη: ΕΔΕ για τον αστυνομικό που πέταξε τον εξοπλισμό του για να διαπληκτιστεί με πολίτη

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το πρωτοφανές περιστατικό που εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να χάνει την ψυχραιμία του και να επιχειρεί να επιτεθεί σε πολίτη, αφήνοντας την εξάρτυση και το υπηρεσιακό του όπλο στο πεζοδρόμιο.

Για το περιστατικό διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, κι έτσι τόσο ο αστυνομικός όσο και οι συνάδελφοί του που βρίσκονταν στο σημείο θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και ο λόγος για τον οποίο ο αστυνομικός άφησε ακόμη και το υπηρεσιακό του όπλο στο πεζοδρόμιο.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οι αρχές προχώρησαν στη διαδικασία ταυτοποίησης του αστυνομικού.

Η συμπεριφορά του ένστολου προκάλεσε αντιδράσεις και στους περίοικους, οι οποίοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις εικόνες που καταγράφηκαν.

Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί στην ΕΛ.ΑΣ. κάποια επίσημη καταγγελία από πολίτη για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Το χρονικό

Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο της πόλης, όταν οι αστυνομικοί της Τροχαίας επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο για μία τροχονομική παράβαση και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένστολος εκνευρίστηκε με έναν πολίτη, που του έκανε υποδείξεις για τα οχήματα στα οποία έπρεπε να κόψει κλήση.

Ο αστυνομικός έγινε έξαλλος και έβγαλε την εξάρτυσή του για να διαπληκτιστεί μαζί του. Η σκηνή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε υπόγειο γκαράζ που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

«Εκεί που γράφετε τα αυτοκίνητα, κάνετε λάθος» είπε ο πολίτης και πρόσθεσε: «Αλλού απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση». Ο αστυνομικός έβγαλε την εξάρτυσή του, το γιλέκο και το γκλομπ, για να διαπληκτιστεί με τον πολίτη.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο αστυνομικός απάντησε «τι είναι αυτά που μου λες εμένα;» και στη συνέχεια έβγαλε και το μπουφάν του, τα οποία άφησε εκτεθειμένα στην άκρη, μέχρι προφανώς οι δύο άνδρες να χωριστούν.

Έκπληκτοι οι περαστικοί παρακολουθούσαν το περιστατικό να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους. Η ένταση αποκλιμακώθηκε χάρη στην παρέμβαση των ψυχραιμότερων και οι αστυνομικοί αποχώρησαν.