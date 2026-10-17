Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός πέταξε τον εξοπλισμό του για να διαπληκτιστεί με πολίτη που τού έκανε παρατήρηση – Δείτε βίντεο

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Ένα περιστατικό που δεν το χωράει ανθρώπινος νους διαδραματίστηκε στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό. Η παρατήρηση ενός πολίτη την ώρα που ο αστυνομικός έγραφε κάποια οχήματα που ήταν παρκαρισμένα σε συγκεκριμένο δρόμο, ήταν αρκετή για να κάνει έξαλλο τον αστυνομικό, ο οποίος έβγαλε την εξάρτυσή του για να διαπληκτιστεί μαζί του.

Η σκηνή έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας σε υπόγειο γκαράζ που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Ένας άνδρας, ο οποίος ξεπάρκαρε το αυτοκίνητό του, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον αστυνομικό γιατί τού υπέδειξε ότι δεν έπρεπε να γράφει κάποια οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στη συγκεκριμένη οδό.

«Εκεί που γράφετε τα αυτοκίνητα, κάνετε λάθος» είπε ο πολίτης και πρόσθεσε: «Αλλού απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση».

Ο αστυνομικός έβγαλε την εξάρτυσή του, το γιλέκο και το γκλομπ, για να διαπληκτιστεί με τον πολίτη.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο αστυνομικός απάντησε «τι είναι αυτά που μου λες εμένα;» και στη συνέχεια βγάζει και το μπουφάν του, τα οποία άφησε εκτεθειμένα στην άκρη, μέχρι προφανώς οι δύο άνδρες να χωριστούν.

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΙ: