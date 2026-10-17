Σάλος με τις καταγγελίες επιβατών πτήσης για «επιδρομή» κοριών στο αεροπλάνο – «Σκαρφάλωναν στα ρούχα μας και τις κουβέρτες»

Μια διεθνής πτήση με προορισμό από την Ιταλία στην Αυστραλία ακυρώθηκε ξαφνικά την περασμένη εβδομάδα, όταν αποκαλύφθηκε ότι υπήρξε εισβολή κοριών στην καμπίνα κατά τη διάρκεια προηγούμενης πτήσης, με την αεροπορική εταιρεία να εκδίδει ανακοίνωση και να ζητεί συγγνώμη για το περιστατικό.

Η καθήλωση του αεροσκάφους συνέβη αφού επιβάτες της σχεδόν 17ωρης πτήσης της Qantas από το Περθ προς τη Ρώμη ανέφεραν ότι τους τσίμπησαν έντομα στις 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sydney Morning Herald.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους πελάτες για την ακύρωση του σαββατιάτικου δρομολογίου Ρώμη-Περθ, η οποία επέτρεψε στους μηχανικούς και τις ομάδες συντήρησής μας να πραγματοποιήσουν βαθύ καθαρισμό του αεροσκάφους μετά τον εντοπισμό ενός προβλήματος σε μικρό αριθμό θέσεων της οικονομικής θέσης», ανέφερε η Qantas Airways Limited στο Fox News Digital.

Το αεροσκάφος που ενεπλάκη στο περιστατικό ήταν ένα Boeing 787 Dreamliner.

Μαρτυρίες σοκ από επιβάτες

Η επιβάτιδα Χέιλι Μπάνγκναλ ανέφερε στην τηλεοπτική εκπομπή «9News Sydney» ότι οι κοριοί «σκαρφάλωναν πάνω στα προσωπικά μας αντικείμενα, τα ρούχα μας, τις κουβέρτες της Qantas, ακόμα και κατά μήκος του παραθύρου».

Και δεν ήταν η μόνη μαρτυρία, καθώς και άλλοι ταξιδιώτες περιέγραψαν την εμπειρία τους στο «9News», με έναν επιβάτη να ισχυρίζεται ότι «ξύπνησε από ουρλιαχτά», ενώ ένας άλλος σημείωσε ότι «τα έντομα απλώς συνέχιζαν να εμφανίζονται».

Καθώς παραλάμβαναν τις αποσκευές τους, οι επιβάτες ανακάλυψαν ότι τα έντομα βρίσκονταν μέσα στα παπούτσια τους και σκαρφάλωναν στα ρούχα τους. Οι ταξιδιώτες ειδοποίησαν για πρώτη φορά το πλήρωμα πτήσης για τους κοριούς κατά τη διάρκεια του αρχικού μέρους της διαδρομής από το Σίδνεϊ στο Περθ, σύμφωνα με το «9News».

Αντιισταμινικά, απολύμανση και μέτρα

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι, πριν από την αναχώρηση για το επόμενο υπερατλαντικό σκέλος προς τη Ρώμη, το προσωπικό έλαβε προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του βαθύ καθαρισμού της καμπίνας, της αφαίρεσης των καλυμμάτων των καθισμάτων και των υφασμάτινων επενδύσεων, καθώς και του αποκλεισμού των επηρεαζόμενων θέσεων.

Η Qantas σημείωσε επίσης ότι τα αεροσκάφη της καθαρίζονται τακτικά σύμφωνα με υψηλά πρότυπα και υποβάλλονται σε προληπτική απολύμανση κάθε 50 ημέρες.

Για την ανακούφιση από τα τσιμπήματα που προκαλούσαν φαγούρα, στους επιβάτες της πτήσης παρασχέθηκαν αντιισταμινικά, αν και το πλήρωμα τελικά ξεμεινε από φάρμακα, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Sydney Morning Herald.

Αφού η πτήση επιστροφής, η οποία ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει από τη Ρώμη για το Περθ στις 10 Οκτωβρίου, ακυρώθηκε για να ολοκληρωθεί ο βαθύς καθαρισμός, στους επηρεαζόμενους επιβάτες παρασχέθηκε διαμονή σε ξενοδοχείο και επαναπρογραμματίστηκαν οι πτήσεις τους εντός 48 ωρών.

Τι συνιστούν οι ειδικοί για την πρόληψη μεταφοράς κοριών

Ο Μπέντζαμιν Χότελ, εντομολόγος της εταιρείας Orkin με έδρα την Τζόρτζια, δήλωσε παλαιότερα στο Fox News Digital ότι οι κοριοί είναι εξαιρετικά ικανοί στο να «κάνουν οτοστόπ» πάνω σε προσωπικά αντικείμενα.

Με μέγεθος που κυμαίνεται από 1 έως 5 χιλιοστά, τα έντομα αυτά τρέφονται με ανθρώπινο αίμα. Ωστόσο, οι υγειονομικοί φορείς επισημαίνουν ότι, παρόλο που τα τσιμπήματά τους προκαλούν κνησμό και πρήξιμο, οι κοριοί δεν είναι γνωστό ότι μεταδίδουν ασθένειες και δεν θεωρούνται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Ο Χότελ σημείωσε ότι οι ταξιδιώτες μπορούν εν αγνοία τους να μεταφέρουν κοριούς σε αεροπλάνα, ξενοδοχεία και τελικά πίσω στο σπίτι τους, ενώ συνέστησε την επιθεώρηση των αποσκευών και των ρούχων μετά από ταξίδια, καθώς και την τοποθέτηση των ρούχων ταξιδιού σε στεγνωτήριο σε υψηλή θερμοκρασία για περίπου 30 έως 45 λεπτά, εάν υπάρχει υποψία έκθεσης.

Όπως ανέφερε, αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη των εντόμων πριν εξαπλωθούν στο εσωτερικό του σπιτιού.