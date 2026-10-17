Εύβοια: Συνελήφθησαν δύο μητέρες μετά τη μήνυση διευθύντριας σχολείου – Τι συνέβη

Δύο μητέρες συνελήφθησαν την Τρίτη, καθώς μπήκαν σε χώρο σχολείου στην Εύβοια και διατάραξαν την ομαλή λειτουργία του.

Πρόκειται για το 1ο Γυμνάσιο Ερέτριας όπου σύμφωνα με τη διευθύντρια που κάλεσε στην αστυνομία οι δύο μητέρες χωρίς να έχουν άδεια μπήκαν στον χώρο και βιντεοσκοπούσαν παιδιά με αποτέλεσμα να προκληθεί αναταραχή και να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, στο σημείο έφτασε άμεσα η αστυνομία που συνέλαβε τις μητέρες οι οποίες αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή εισαγγελέα. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία.