Θοδωρής Αθερίδης: Κάθε δήλωση που κάνω αφορά στους ανθρώπους που την καταλαβαίνουν

Ο Θοδωρής Αθερίδης έδωσε τη δική του απάντηση μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με την γιατρό του Κολωνακίου, η οποία έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Θοδωρής Αθερίδης και η Εβελίνα Παπούλια μίλησαν στην κάμερα του «Καλύτερα δε γίνεται» με αφορμή τις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Σκέφτομαι δυνατά» του Φλοριάν Ζελέρ.

«Δεν είμαστε και πολιτικοί, έτσι; Για να στρογγυλεύουμε τη σκέψη μας. Σκέφτονται τι αντίκτυπο έχει αυτό που λένε. Εγώ ήμουν έτσι αυθόρμητος από μικρός. Τώρα μεγαλώνοντας, που έχω και το προνόμιο του να μην είμαι πολιτικός, του να είμαι ένας μεγάλος που δεν έχω ανάγκη κάποιον, θα το πω αυτό που σκέφτομαι με όλη μου τη χαρά. Είμαι ένας μποέμ καλλιτέχνης», ανέφερε αρχικά.

Ο γνωστός ηθοποιός ερωτήθηκε στη συνέχεια για τις επίμαχες δηλώσεις του για τη γιατρό της Καρνεάδου.

«Κοίταξε, σε αυτή την ερώτηση θα σου απαντήσω. Απλά επειδή είναι κάτι που αφορά μονάχα εμένα και εδώ έχουμε βρεθεί για κάτι που αφορά εμάς τους δύο, δεν θα ήθελα να εμπλακούμε σε κάτι. Θα σου πω μονάχα: Κάθε δήλωση που κάνω, αφορά στους ανθρώπους που την καταλαβαίνουν. Με δική τους ευθύνη, αυτοί που δεν την καταλαβαίνουν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμένα δεν με αφορά αυτό όμως», τόνισε χαρακτηριστικά.