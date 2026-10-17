Ντέμπι Ματενόπουλος: Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια που θέλει να γίνει η επόμενη πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα – Η καριέρα στην τηλεόραση και τα βιβλία μαγειρικής

Τη θέση της επόμενης πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα διεκδικεί η Ελληνοαμερικανίδα τηλεπαρουσιάστρια, Ντέμπι Ματενόπουλος (Debbie Matenopoulos), η οποία δηλώνει πανέτοιμη να αναλάβει τον ρόλο, μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρώην συμπαρουσιάστρια της εκπομπής «The View», παιδί μεταναστών από την Ξάνθη, ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης την εκστρατεία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αντικαταστήσει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη συγκεκριμένη θέση, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο οποίο αναφέρει τα προσόντα της.

Πτυχίο Δημοσιογραφίας από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης

Επιλέχθηκα από την αναμφισβήτητα πιο σημαντική γυναίκα δημοσιογράφο όλων των εποχών, την Barbara Walters, για να εμφανιστώ στο The View αμέσως μετά το κολέγιο

30 χρόνια εμπειρίας σε ζωντανή τηλεόραση και δημόσια παρουσία

Μιλώ, Διαβάζω και Γράφω Ελληνικά

Περνάω σχεδόν κάθε καλοκαίρι από τότε που γεννήθηκα στην Ελλάδα

Αγαπώ την Αμερική και την Ελλάδα εξίσου και θέλω να εμβαθύνω και να βελτιώσω τις σχέσεις μεταξύ των δύο πατρίδων μου για τις μελλοντικές γενιές.

Αργότερα δήλωσε στο Page Six ότι αντιμετωπίζει απόλυτα σοβαρά το θέμα.

«Πρώτον, μιλώ τη γλώσσα. Ηταν η πρώτη μου γλώσσα, πριν ακόμα μιλήσω αγγλικά. Δεύτερον, έχω ελληνικό διαβατήριο», ανέφερε. Η Ματενόπουλος πρόσθεσε ότι κατέχει σπίτια στην Ελλάδα, εν μέρει επειδή «ολόκληρη η οικογένειά της ζει εκεί», με εξαίρεση την άμεση οικογένειά της.

«Κατανοώ την πολιτική, την κυβέρνηση, τον λαό… και λατρεύω τη χώρα», σημείωσε. Όμως, ίσως το μοναδικό προσόν που σίγουρα θα τη διαφοροποιήσει από οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο είναι το εξής: «Έχω γράψει δύο πολύ επιτυχημένα βιβλία ελληνικής μαγειρικής που έγιναν best seller», είπε. Επιπλέον, πρόσθεσε: «Έχω μια πολύ επιτυχημένη σειρά προϊόντων περιποίησης δέρματος, ελληνικής έμπνευσης».

«Με όλο τον σεβασμό στην Κιμ», ανέφερε, «δεν χρειάζεσαι ειδικά προσόντα για να γίνεις πρέσβης σε μια χώρα… αρκεί να είσαι επιχειρηματίας, μια επιτυχημένη γυναίκα ή άνδρας των επιχειρήσεων, ή να έχεις κάνει πολιτικές δωρεές».

Και φαίνεται ότι το εννοεί σοβαρά. «Όλη η δημοσιογραφική μου εκπαίδευση και η εμπειρία μου στην ζωντανή τηλεόραση με έχουν προετοιμάσει σοβαρά για αυτή τη θέση περισσότερο από τους περισσότερους», δήλωσε στο Page Six.

Η ίδια πρόσθεσε: «Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει καριέρα στην πολιτική για να το κάνεις αυτό… Έχω 30 χρόνια εμπειρίας στην ζωντανή τηλεόραση. Αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 10.000 ώρες ομιλίας μπροστά σε κοινό σε τεράστια κλίμακα, αλλά και στη δυνατότητα να φέρνω τους ανθρώπους κοντά και να τους κάνω να νιώθουν ότι τους υπολογίζουν».

Η Ματενόπουλος μας ανέφερε ότι φίλοι της έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον Τραμπ εκ μέρους της και ότι δέχεται ήδη ερωτήσεις σχετικά με την εκπροσώπηση της κυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο. «Αυτό δεν αφορά ένα πολιτικό κόμμα ή μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αφορά τη δημιουργία στερεών σχέσεων και για τις δύο εμπλεκόμενες χώρες, οι οποίες ξεπερνούν τη θητεία του οποιουδήποτε στον Λευκό Οίκο», κατέληξε.

Στο τελευταίο βίντεο που είχε ανεβάσει στον λογαριασμό της στο instagram, δίνει την συνταγή για αυθεντική, όπως λέει, ελληνική χωριάτικη σαλάτα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Debbie Matenopoulos (@iamdebbiem)

Το βιογραφικό της

Η Ντέμπι Ματενόπουλος, μία από τις πιο αγαπημένες φωνές της ομογένειας, γεννήθηκε το 1974 και μεγάλωσε στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια. Είναι κόρη της Ευφροσύνης, κομμώτριας, και του Νικολάου Τ. Ματενόπουλου, επιπλοποιού. Έχει επίσης μία μεγαλύτερη αδελφή, τη Μαρία, και έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Άικ. Το όνομα που της δόθηκε στη γέννησή της είναι Δέσποινα Ματενοπούλου, προς τιμήν της γιαγιάς της. Το «Δέσποινα» αγγλοποιήθηκε αργότερα σε «Ντέμπι».

Η Ματενόπουλος φοίτησε στο Λύκειο John Randolph Tucker και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Virginia Commonwealth για έναν χρόνο, πριν μετεγγραφεί στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU). Ήταν μέλος της φοιτητικής αδελφότητας Alpha Omicron Pi. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο NYU εργάστηκε επίσης στο MTV ως ασκούμενη. Ανελίχθηκε γρήγορα, αναλαμβάνοντας σύντομα τη θέση της συντονίστριας περιεχομένο για την εκπομπή MTV News: Unfiltered.

Το 1997, η Ματενόπουλος εργαζόταν ως βοηθός παραγωγής στο MTV και, ύστερα από μια τυχαία συνάντηση με την Μπάρμπαρα Γουόλτερς, προσκλήθηκε σε οντισιόν και επιλέχθηκε, σε ηλικία 22 ετών, ως η νεότερη συμπαρουσιάστρια στην θρυλική εκπομπή της Μπάρμπαρα Γουόλτερς, The View.

Όπως αναφέρει το Wikipedia, στο Saturday Night Live την διακωμώδησαν η Άνα Γκαστάιερ, η Κλερ Ντέινς, η Κάμερον Ντίαζ και η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ ως μια ανενημέρωτη και ανάλαφρη παρουσία, ενώ τελικά της ζητήθηκε να εμφανιστεί ως καλεσμένη στο SNL, υποδυόμενη τον εαυτό της. Τον Ιανουάριο του 1999, το συμβόλαιό της με την εκπομπή δεν ανανεώθηκε και αντικαταστάθηκε από τη Λίζα Λινγκ. Αργότερα την ίδια χρονιά, εντάχθηκε στο δυναμικό του TV Guide Channel ως μία από τις πρώτες τηλεοπτικές παρουσιάστριές του.

Η Ματενόπουλος πρωταγωνίστησε ως ο εαυτός της στην σειρά animation με πηλό Celebrity Deathmatch. Το 2004, η Ματενόπουλος συμμετείχε ως κριτής στη σειρά He’s a Lady του TBS.

Τον Ιανουάριο του 2004, η εκπομπή Good Day Live προσέλαβε τη Ματενόπουλος (μαζί με την Αάρθελ Νέβιλ) για τη συμπαρουσίαση του πανεθνικά συνδικαλισμένου προγράμματος. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2004, νοσηλεύτηκε λόγω τραυματισμού που προκλήθηκε από ένα επικίνδυνο γύρισμα (stunt) στο οποίο επιχείρησε να συμμετάσχει για ένα ρεπορτάζ του Good Day Live. Το ρεπορτάζ εστίαζε στην εκπαίδευση πυροσβεστών, όπου η ίδια δοκίμασε μια πτώση από τριώροφο κτίριο σε πυροσβεστικό σταθμό του Λος Άντζελες. Προσγειώθηκε λανθασμένα πάνω στον αερόσακο και διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με πιθανή κάκωση κεφαλής. Επρόκειτο για κλειστή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και έχασε προσωρινά την όρασή της. Παρά τη μαζική προώθηση, η οποία περιλάμβανε περιοδεία σε εμπορικά κέντρα με τη Ματενόπουλος και την Αάρθελ Νέβιλ, το Good Day Live κόπηκε από τους διανομείς του τον Μάρτιο του 2005.

Τον Ιανουάριο του 2006, η Ματενόπουλος συμμετείχε στην κάλυψη των Βραβείων Χρυσές Σφαίρες για το κανάλι E!. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, έγινε μία από τους τρεις παρουσιαστές της καθημερινής βραδινής σειράς gossip και ποπ κουλτούρας του E!, The Daily 10, θέση που διατήρησε μέχρι τον Αύγουστο του 2009. Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο E!, η Ντέμπι παρουσίασε επίσης τις εκπομπές Fashion Police, Live from the Red Carpet και το Instant Beauty Pageant του Style Network.

Στις 25 Ιουλίου 2006, πάνω από επτά χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση στο The View, προσκλήθηκε ξανά ως ειδική καλεσμένη συμπαρουσιάστρια για μία ημέρα, στην πρώτη από τις πολλές μετέπειτα έκτακτες εμφανίσεις που πραγματοποίησε στην εκπομπή με την πάροδο των ετών.

Η Ματενόπουλος έχει επίσης τακτική συμμετοχή σε ειδικά αφιερώματα του VH1, όπως το I Love the 90s και το I Love Toys. Παράλληλα, συμμετείχε ως guest κριτής στην 3η σεζόν του RuPaul’s Drag Race.

Το πρώτο βιβλίο μαγειρικής της Ντέμπι, It’s All Greek to Me, κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2014. Μια αναθεωρημένη έκδοση με μαλακό εξώφυλλο κυκλοφόρησε το 2018.

Στο πιο πρόσφατο βιβλίο της, “Greekish”, φέρνει μια πιο σύγχρονη και παιχνιδιάρικη προσέγγιση στη μαγειρική, με συνταγές που συνδυάζουν την ελληνική παράδοση με αμερικανικές πινελιές και QR codes που τη φέρνουν κυριολεκτικά στην κουζίνα μας.

Στις 6 Ιουλίου 2015, η Ματενόπουλος ορίστηκε συμπαρουσιάστρια της εκπομπής The Insider, θέση που διατήρησε μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπής στις 9 Σεπτεμβρίου 2017. Στη συνέχεια, ορίστηκε ειδική ανταποκρίτρια για το Entertainment Tonight.

Το 2016, ενώ ήταν ακόμα συμπαρουσιάστρια του The Insider, η Ματενόπουλος έγινε συμπαρουσιάστρια της εκπομπής Home & Family, αντικαθιστώντας την Κριστίνα Φεράρε.

Στις 5 Ιουλίου 2003, η Ματενόπουλος παντρεύτηκε τον Τζέι Φέρες, πρόεδρο του μουσικού τμήματος της Lions Gate Entertainment και ιδρυτή της Mammoth Records. Το ζευγάρι χωρίστηκε τον Μάρτιο του 2008, ενώ ο Φέρες κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στις 12 Νοεμβρίου 2008, επικαλούμενος «ασυμβίβαστες διαφορές».

Η Ματενόπουλος παντρεύτηκε κρυφά τον Τζον Φαλκόνε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2013. Στις 29 Οκτωβρίου 2014 έφερε στον κόσμο την κόρη τους, Αλεξάνδρα Καλλιόπη Φαλκόνε.

«Η Ελλάδα μου δίνει ζωή και με βοηθάει να επαναφορτίζω σώμα και ψυχή»

Η ίδια είχε μιλήσει το 2025 στο Grace για τις μνήμες και τις παραδόσεις της, την αγάπη της για το φαγητό και την οικογένεια, αλλά και για όσα έμαθε από την πορεία της στην τηλεόραση.

«Αυτό που με θρέφει συναισθηματικά και δημιουργικά είναι να επιστρέφω στην Ελλάδα. Νιώθω πιο ζωντανή και πιο συντονισμένη με τον εαυτό μου και το σύμπαν όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα με την οικογένειά μου. Η Ελλάδα μου δίνει ζωή και με βοηθάει να επαναφορτίζω το σώμα, το μυαλό και – το σημαντικότερο – την ψυχή μου. Είναι πραγματικά το happy place μου» ανέφερε.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα της συνέντευξής της

Μεγαλώνοντας σε ένα ελληνοαμερικανικό σπίτι στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, ποια κομμάτια της κληρονομιάς σου κράτησες πιο έντονα και απέναντι σε ποια έπρεπε να επαναστατήσεις;

Αυτό που κράτησα πιο σφιχτά μεγαλώνοντας ήταν οι στενοί οικογενειακοί δεσμοί και οι παραδόσεις που έχουμε εμείς οι Έλληνες. Έχουμε μια τόσο όμορφη κληρονομιά και συχνά τη γιορτάζουμε γύρω από το φαγητό. Εκεί έμαθα όσα ξέρω για τη μαγειρική. Λατρεύω να δείχνω την αγάπη μου στους ανθρώπους μέσα από το φαγητό και πιστεύω πως αυτό είναι άμεσο αποτέλεσμα του ότι μεγάλωσα σε ένα παραδοσιακό ελληνικό σπίτι. Αυτό στο οποίο θα έλεγα ότι… επαναστάτησα απέναντί του ως Ελληνόπουλο ήταν οι πολύ αυστηροί κανόνες του μπαμπά μου: δεν μου επέτρεπε να βγαίνω ραντεβού, να κοιμάμαι σε σπίτια φίλων και έπρεπε να είμαι στο σπίτι το αργότερο μέχρι τις 10 το βράδυ. Έπρεπε να το σκάω κρυφά από το σπίτι αν ήθελα να κάνω οτιδήποτε. Τις περισσότερες φορές με έπιαναν… αλλά όχι πάντα (γελάει).

Ας μιλήσουμε για το “The View”. Ήσουν μόλις 22 όταν μπήκες στην εκπομπή. Τι περνούσε από το μυαλό σου την πρώτη φορά που κάθισες δίπλα στην Barbara Walters;

Ήμουν τρομερά αγχωμένη. Όχι επειδή καθόμουν δίπλα στην Barbara, αλλά επειδή ήξερα ότι θα με δουν εκατομμύρια άνθρωποι ζωντανά στην τηλεόραση. Αυτό μπορεί να είναι πολύ τρομακτικό όταν δεν έχεις ακόμα αυτοπεποίθηση. Και στα 22 μου σίγουρα δεν είχα.

Η ελληνική κουζίνα είναι συνώνυμη με τη σύνδεση και το «μαζί». Σε μια εποχή που πολλοί τρώνε μόνοι μπροστά σε οθόνες, πώς φέρνεις αυτό το πνεύμα της κοινότητας στον σύγχρονο κόσμο;

Πιστεύω πως το πιο όμορφο πράγμα που μπορείς να κάνεις για να δείξεις αγάπη στους ανθρώπους που νοιάζεσαι είναι να μοιραστείς μαζί τους ένα γεύμα. Όταν μαγειρεύω για την οικογένεια και τους φίλους μου, θέλω να προσφέρω μια εμπειρία και να εμπλέκω τους πάντες. Έτσι γίνεται διασκεδαστικό κι αφορά όχι μόνο την κατανάλωση αλλά και την προετοιμασία. Έτσι δημιουργείς αναμνήσεις και χτίζεις βασικές εμπειρίες για τα παιδιά. Αυτό και μόνο φέρνει κουβέντα, γέλιο και κρατάει τους ανθρώπους μακριά από τις συσκευές τους. Αν περισσότεροι άνθρωποι έκαναν το γεύμα μια ιερή παύση για να κάνουμε check-in ο ένας με τον άλλον και να μοιραστούμε τη μέρα μας, όπως παλιά, νομίζω ότι θα ήταν γενικά πιο ευτυχισμένοι. Το φαγητό είναι σύνδεση.

Αναφέρεις ότι το φαγητό ήταν ένας τρόπος να φροντίζετε ο ένας τον άλλον, ειδικά ως μετανάστες. Τι σημαίνει για σένα η «γενεαλογική μνήμη» και πώς τη διατηρείς ζωντανή στην κουζίνα σου;

Το φαγητό ήταν σίγουρα ένας τρόπος να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να δείχνουμε την αγάπη μας. Ήταν ο τρόπος να μένουμε συνδεδεμένοι. Η γενεαλογική μνήμη είναι πολύ σημαντική για μένα. Είναι ο τρόπος να περνάμε τις παραδόσεις μας στις επόμενες γενιές και να τις κρατάμε ζωντανές. Χωρίς αυτήν, οι παραδόσεις θα πέθαιναν μαζί με κάθε πρόγονο που φεύγει. Προσπαθώ να τη διατηρώ εμφυσώντας τις ίδιες αξίες και παραδόσεις στην οικογένειά μου που εμφύσησαν οι γονείς μου σε μένα. Μαγειρεύω συνέχεια ελληνικά φαγητά, ακούω ελληνική μουσική, στέλνω την κόρη μου, την Αλεξάνδρα, σε ελληνικό σχολείο. Κάνω ό,τι μπορώ για να μένω όσο πιο κοντά στους ανθρώπους μας γίνεται.

Υπάρχει κάτι το «ριζοσπαστικό» στο να αποκαλείς το φαγητό σου “Greekish”. Υπαινίσσεται αλλαγή, υβριδική ταυτότητα. Ήταν συνειδητή αναφορά στο ότι είσαι Ελληνοαμερικανίδα;

(Γέλια)! Αστείο που το λες, γιατί δεν ήταν τόσο συνειδητή αναφορά στην ελληνοαμερικανική μου ταυτότητα όσο ένα μικρό “wink wink”. Ήταν σαν να λέω: όχι μόνο οι συνταγές σε αυτό το βιβλίο είναι λίγο ελληνικές και λίγο αμερικανικές, αλλά κι εγώ το ίδιο. Και ναι, σίγουρα μιλάει για την υβριδική μου ταυτότητα. Στις ΗΠΑ με θεωρούν Ελληνίδα, ενώ στην Ελλάδα με φώναζαν “Αμερικανάκι” όταν μεγάλωνα. Πάντα ένιωθα ότι ζω ανάμεσα σε δύο κόσμους. Με αυτό το βιβλίο προσπάθησα να ενώσω τα καλύτερα κομμάτια και των δύο.

Αν μπορούσες να μοιραστείς ένα γεύμα με τους προγόνους σου, τι θα μαγείρευες και τι θα τους ρωτούσες;

Θα τους ζητούσα να μου πουν τα πάντα για τα παιδικά τους χρόνια, ποιοι ήταν οι γονείς και οι παππούδες τους και τι πέρασαν στη ζωή τους. Και θα το ηχογραφούσα για να μπορώ να το περάσω στις επόμενες γενιές. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς ξέρουμε ουσιαστικά μόνο τους γονείς και τους παππούδες μας. Ξέρουμε ελάχιστα για τους προγόνους πριν από αυτούς. Μάλλον θα μαγείρευα γεμιστά, γιατί αυτό είναι το πιο ζεστό, παρηγορητικό ελληνικό πιάτο για μένα και μου φέρνει υπέροχες παιδικές αναμνήσεις.

Έξι υποψηφιότητες για Emmy μετά, νιώθεις ότι η βιομηχανία σε «βλέπει» για αυτό που πραγματικά είσαι; Ή η επιτυχία σου βασίζεται περισσότερο στη σύνδεση με το κοινό παρά στα βραβεία;

Ναι, για μένα η επιτυχία έχει να κάνει πολύ περισσότερο με τη σύνδεση με το κοινό μου παρά με οποιοδήποτε βραβείο. Μην παρεξηγηθώ, είναι τεράστια τιμή να σε αναγνωρίζουν οι συνάδελφοί σου και σίγουρα νιώθεις όμορφα, αλλά χωρίς τους θαυμαστές και το κοινό που με στήριξε σε όλη την καριέρα μου, δεν θα υπήρχαν ούτε υποψηφιότητες. Με λίγα λόγια, αν το κοινό δεν σε παρακολουθεί και δεν σε στηρίζει, η εκπομπή σου «κόβεται» και δεν προλαβαίνεις να προταθείς για τίποτα. Άρα για μένα, το κοινό έρχεται πάντα πρώτο.

Είσαι στην τηλεόραση εδώ και δεκαετίες. Πώς έχει διαμορφώσει η δημόσια ζωή σου τον τρόπο που σκέφτεσαι για τη ζωή και την επιτυχία;

Νομίζω ότι επειδή είμαι τόσα χρόνια στο δημόσιο μάτι, μπορώ να δω πολύ καθαρά τι έχει πραγματικά σημασία στη ζωή. Είναι πολύ εύκολο να υπνωτιστείς από τη λάμψη και τη γοητεία αυτής της δουλειάς, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι ίδιοι. Έχουμε όλοι τις ίδιες βασικές ανάγκες και επιθυμίες. Όλοι θέλουμε να αγαπάμε και να μας αγαπούν κι όλοι θέλουμε ανθρώπους να μοιραστούμε τη ζωή μας μαζί τους. Χωρίς αυτά, η ζωή είναι άδεια. Άρα για μένα, η επιτυχία είναι να δίνεις και να παίρνεις αγάπη από οικογένεια και φίλους. Οι καριέρες έχουν σκαμπανεβάσματα. Οι δουλειές έρχονται και φεύγουν. Τα χρήματα έρχονται και φεύγουν. Αλλά οι σχέσεις που χτίζουμε κι η αγάπη που δίνουμε ο ένας στον άλλον για όσο διάστημα βρισκόμαστε σε αυτόν τον πλανήτη είναι, κατά τη γνώμη μου, η πραγματική μας κληρονομιά.

Αν κοίταζες πίσω στην 22χρονη εκδοχή σου, που εμφανίστηκε πρώτη φορά στις οθόνες, τι θα της έλεγες τώρα;

Ααα, λατρεύω αυτήν την ερώτηση! Θα της έλεγα να πάρει μια βαθιά ανάσα, να μην είναι τόσο σκληρή με τον εαυτό της και να μην έχει τόση ανασφάλεια επειδή δεν ξέρει ακόμα όσα θα μάθει, γιατί είναι μόνο 22 και ΔΕΝ είναι υποχρεωμένη να τα ξέρει όλα… ούτε τώρα ούτε και ποτέ. Θα της έλεγα ότι είναι εντάξει να μην είναι τέλεια και ότι είναι εντάξει να κάνει λάθη – έτσι θα μάθει και θα μεγαλώσει. Και θα της έλεγα να σταματήσει να βιάζεται, να πάρει τον χρόνο της και να απολαύσει κάθε δευτερόλεπτο αυτής της ζωής, γιατί περνάει σαν αστραπή. Και τέλος, θα της έλεγα ότι όλα θα πάνε ακριβώς όπως πρέπει και να εμπιστευτεί το σχέδιο του Θεού και του Σύμπαντος.