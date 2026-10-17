Γαλλία: Διαδηλωτής έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα – Το δεύτερο καταγεγραμμένο περιστατικό σε 12 ημέρες

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Διεθνή Νέα

Γαλλία/ακρωτηριασμός διαδηλωτή
Πηγή: Medan/twitter
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Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το κύμα διαμαρτυριών που σαρώνει τη Γαλλία, καθώς η εκτεταμένη χρήση μέσων καταστολής από τις αστυνομικές δυνάμεις, οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς. Σήμερα (17/10/2026), ακόμη ένα αιματηρό περιστατικό, ήρθε να προστεθεί στη μακρά λίστα των θυμάτων της αστυνομικής βίας, προκαλώντας νέες αντιδράσεις.

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Ακρωτηριασμός στη Σεντ Ετιέν εν μέσω κινητοποιήσεων

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ένας διαδηλωτής στη Σεντ Ετιέν της νότιας Γαλλίας, υπέστη ακρωτηριασμό χεριού, όταν εξερράγη δίπλα του αστυνομική χειροβομβίδα καταστολής πλήθους κατά τη διάρκεια πανεθνικών κινητοποιήσεων.

 


Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν ο τραυματισμός προκλήθηκε από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης ή βομβίδα δακρυγόνου.

 

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο συμβάν, αλλά μέρος μιας ανησυχητικής κλιμάκωσης. Μόλις στις 5 Οκτωβρίου, ένας 15χρονος μαθητής, έχασε επίσης το αριστερό του χέρι έξω από το σχολείο του στην πόλη Λανς, όταν χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, εξερράγη κατά τη διάρκεια αποκλεισμού του ιδρύματος από διαμαρτυρόμενους μαθητές.

Τα δυσάρεστα αυτά συμβάντα επαναφέρουν στο προσκήνιο, τη συζήτηση για τα όρια των αστυνομικών παρεμβάσεων στις διαδηλώσεις.

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