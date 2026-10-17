Κρήτη: Συναγερμός για 2 τουρίστες που χάθηκαν στον Ψηλορείτη – Σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού τους

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού δύο Δανών, νεαρών σε ηλικία, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους το απόγευμα του Σαββάτου, σε ορεινή περιοχή πάνω από τη Λοχριά, στον Ψηλορείτη.

Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό αποπροσανατολισμού των δύο νεαρών τουριστών από τη Δανία και αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση.

Συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Στην περιοχή του Ψηλορείτη επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και συννεφιά, συνθήκες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Πάντως, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει για τις καιρικές συνθήκες στο σημείο, δεν σημειώνεται βροχόπτωση αυτή την ώρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια εντοπισμού των δύο νεαρών τουριστών.