Άγιος Παντελεήμονας: «Μου έδωσε μια γροθιά, πήρε τον σταυρό κι έφυγε» – Τι λέει ο ηλικιωμένος που έπεσε θύμα άγριας επίθεσης

Συγκλονίζει ο ηλικιωμένος άνδρας που δέχτηκε άνανδρη επίθεση από δύο δράστες, οι οποίοι δεν δίστασαν να τον χτυπήσουν για να αρπάξουν τον σταυρό, που φορούσε στον λαιμό του. Η κλοπή έγινε μέρα μεσημέρι, στη Λεωφόρο Ιωνίας, στον Άγιο Παντελεήμονα, και καταγράφηκε σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

O κύριος Δημήτρης μίλησε στο MEGA και περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του.

«Βγήκα με το σκυλάκι από το σπίτι προχώρησα να το πάω μια βόλτα κοντινή και με σταμάτησε αυτός εκεί ο ένας. Μου έκανε αυτό, ότι πεινούσε. Tου λέω τι θέλεις; Έκλεισε τον δρόμο δεν καταλάβαινα εγώ αυτή τη γλώσσα, κάτι είπε αυτός ο άλλος κοιτούσε από εκεί. Δεν έδωσα σημασία και πήγαινα να φύγω, τότε έγινε η φασαρία, φεύγοντας δηλαδή», είπε αρχικά το θύμα της επίθεσης.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα, την ώρα που από το σημείο περνούσε κόσμος. Οι δράστες όμως φαίνεται πως ήταν αποφασισμένοι. Οι δυο νεαροί πλησίασαν τον ηλικιωμένο, ενώ ο ένας κρατούσε μία σιδερένια ράβδο με την οποία απειλούσε τον άνδρα με το σκυλάκι του, μέχρι που ήρθαν στα χέρια. «Μου έδωσε μια γροθιά, πήρε τον σταυρό κι έφυγε», λέει ο κ. Δημήτρης.

Οι θρασύτατοι ληστές αφού έκλεψαν τον ηλικιωμένο έφυγαν από το σημείο τρέχοντας. Ο ίδιος επιχείρησε αρχικά να τους ακολουθήσει, αλλά μάταια.

«Δεν θα μιλάω με αγνώστους. Τι άλλο να κάνω;»

«Στην αρχή πήγα να ακολουθήσω μετά σκέφτηκα τι νόημα έχει, σήκω φύγε. Μετά είδα τις φωτογραφίες και λέω εγώ είμαι εδώ τι γίνεται εδώ; Ψάχνω και βλέπω ότι λείπει ο σταυρός. Αν αντιδρούσα πολύ, ο,τιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί γιατί αυτά τα δύο άτομα εγώ δεν τα έχω ξαναδεί εδώ. Κάποιοι μου είπαν ότι υπάρχουν εδώ κάπου κυκλοφορούν».

Δύο ημέρες έχουν περάσει από την επίθεση και ο ηλικιωμένος παραμένει σε κατάσταση σοκ. «Εδώ μένω πάρα πολλά χρόνια, δεν είχα ποτέ προβλήματα με κανέναν ούτε με ξένους ούτε με Έλληνες. Δεν θα μιλάω με αγνώστους. Τι άλλο να κάνω;», λέει στην κάμερα.

Μέχρι στιγμής οι δύο δράστες παραμένουν άφαντοι, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας είναι παλιός γνώριμος των αρχών καθώς έχει απασχολήσει για κλοπές.