Ιταλία: Νέα επεισόδια στο Μιλάνο – Κουκουλοφόροι συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, πετώντας πέτρες και κροτίδες – ΒΙΝΤΕΟ

Ενώ η Γαλλία «φλέγεται», το «κύμα διαμαρτυρίας» επεκτείνεται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Οι διαμαρτυρίες έχουν κυρίως την ίδια αφετηρία. Το υψηλό κόστος διαβίωσης και τη στεγαστική κρίση. Στη δίνη και η Ιταλία. Ξέσπασαν βίαια επεισόδια σε Μιλάνο και Μπολόνια και Βρυξέλλες.
Ειδικότερα, πεδίο συγκρούσεων έγινε το κέντρο του Μιλάνου, με φόντο τον εμβληματικό ναό του Ντουόμο. Κουκουλοφόροι συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας πέτρες και κροτίδες, ενώ οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα.
🚨Milan is a battlefield & tourists are hiding.
Smoke bombs are being thrown at rooftop bars. Shops are locked down.
A cost of living protest just became a riot in the heart of the city.
Police are firing tear gas.
Dozens have already been arrested.
British tourists say they’ve never felt less safe and they’re rushing for the first flight home.
— Gauci Reports (@GauciReports) October 17, 2026
Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για την ακρίβεια, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Να ζούμε, όχι να επιβιώνουμε». Ωστόσο, η κατάσταση στην πλατεία Καστέλο ξέφυγε από τον έλεγχο, με τα επεισόδια να επισκιάζουν την κινητοποίηση.
«Στην πλατεία Καστέλο η κατάσταση ξέφυγε… Δεν νομίζω ότι αυτή η ομάδα ήταν μέρος της διαδήλωσης», ανέφερε διαδηλώτρια, σύμφωνα με μαρτυρία σε βίντεο.
Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων αναφέρθηκαν τραυματισμοί, συλλήψεις και υλικές ζημιές.
Στη Via Torino, έναν από τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους του Μιλάνου, ομάδες νεαρών άρχισαν να προκαλούν φθορές σε καταστήματα, πετώντας τραπέζια και καρέκλες από κοντινές επιχειρήσεις εστίασης.
Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, με τους συγκεντρωμένους να χτυπούν τις προσόψεις τους. Παράλληλα, κάδοι απορριμμάτων μεταφέρθηκαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Nuova giornata di guerriglia a Milano. Gruppo di incappucciati assalta negozi in via Torino. https://t.co/BBI4x47NJH
— Local Team (@localteamit) October 18, 2026
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο
Η ιταλική αστυνομία και οι καραμπινιέροι κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, αναπτύσσοντας ισχυρές δυνάμεις στην πλατεία Ντουόμο και στη Via Torino, προκειμένου να περιορίσουν τα επεισόδια και να αποκαταστήσουν την τάξη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον 50 άτομα προσήχθησαν και μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση του Μιλάνου. Μεταξύ των προσαχθέντων φέρεται να βρίσκονται και ανήλικοι.
Milano, nuova guerriglia in centro: ecco il momento dell’assalto ai negozi https://t.co/92EleJ2oVd
— La Stampa (@LaStampa) October 18, 2026
Επεισόδια και στην Μπολόνια
Ταραχές σημειώθηκαν για ώρες και στη Μπολόνια, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και κάδους προς τους αστυνομικούς, ενώ έβαλαν φωτιές. Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να τους απωθήσουν με οχήματα εκτόξευσης νερού.
Την αντίδρασή της στα επεισόδια εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.
«Η διαδήλωση είναι δικαίωμα. Το να βάζουμε φωτιές και να καταστρέφουμε τις πόλεις μας δεν είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ho grande rispetto per le migliaia di persone che oggi hanno manifestato pacificamente, anche partecipando alla mobilitazione indetta dalla CGIL che ha visto anche la partecipazione dei leader della sinistra. Qualunque siano le idee per le quali si manifesta, la partecipazione è alla base di qualunque sana democrazia.
Dall’altro lato, però, non possiamo ignorare quanto accaduto in altre piazze italiane. A Milano, come mostrano queste immagini, lanci di pietre contro le Forze dell’Ordine, agenti feriti, danneggiamenti e violenze che hanno costretto a interrompere il corteo. A Torino sono state fermate persone con sanpietrini e martelletti frangivetro. A Bologna i disordini hanno portato alla chiusura precauzionale della stazione ferroviaria.
Teppisti che sfruttano le manifestazioni per seminare il caos, aggredire chi garantisce la sicurezza e tenere in ostaggio intere città.
Manifestare è un diritto. Mettere a ferro e fuoco le nostre città non lo è.
Rinnovo la mia richiesta alle opposizioni: non siano ambigue su questo. Condannino senza ambiguità queste violenze e lancino un appello chiaro affinché ogni mobilitazione sia pacifica.
Di fronte a scene del genere, il rifiuto deve essere unanime. Ogni reticenza diventa giustificazione. Il silenzio non è accettabile.
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 17, 2026