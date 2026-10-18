Ιταλία: Νέα επεισόδια στο Μιλάνο – Κουκουλοφόροι συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, πετώντας πέτρες και κροτίδες – ΒΙΝΤΕΟ

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Ενώ η Γαλλία «φλέγεται», το «κύμα διαμαρτυρίας» επεκτείνεται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Οι διαμαρτυρίες έχουν κυρίως την ίδια αφετηρία. Το υψηλό κόστος διαβίωσης και τη στεγαστική κρίση. Στη δίνη και η Ιταλία. Ξέσπασαν βίαια επεισόδια σε Μιλάνο και Μπολόνια και Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, πεδίο συγκρούσεων έγινε το κέντρο του Μιλάνου, με φόντο τον εμβληματικό ναό του Ντουόμο. Κουκουλοφόροι συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας πέτρες και κροτίδες, ενώ οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα.

Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για την ακρίβεια, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Να ζούμε, όχι να επιβιώνουμε». Ωστόσο, η κατάσταση στην πλατεία Καστέλο ξέφυγε από τον έλεγχο, με τα επεισόδια να επισκιάζουν την κινητοποίηση.

«Στην πλατεία Καστέλο η κατάσταση ξέφυγε… Δεν νομίζω ότι αυτή η ομάδα ήταν μέρος της διαδήλωσης», ανέφερε διαδηλώτρια, σύμφωνα με μαρτυρία σε βίντεο.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων αναφέρθηκαν τραυματισμοί, συλλήψεις και υλικές ζημιές.

Στη Via Torino, έναν από τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους του Μιλάνου, ομάδες νεαρών άρχισαν να προκαλούν φθορές σε καταστήματα, πετώντας τραπέζια και καρέκλες από κοντινές επιχειρήσεις εστίασης.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, με τους συγκεντρωμένους να χτυπούν τις προσόψεις τους. Παράλληλα, κάδοι απορριμμάτων μεταφέρθηκαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Nuova giornata di guerriglia a Milano. Gruppo di incappucciati assalta negozi in via Torino. https://t.co/BBI4x47NJH — Local Team (@localteamit) October 18, 2026

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο

Η ιταλική αστυνομία και οι καραμπινιέροι κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, αναπτύσσοντας ισχυρές δυνάμεις στην πλατεία Ντουόμο και στη Via Torino, προκειμένου να περιορίσουν τα επεισόδια και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον 50 άτομα προσήχθησαν και μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση του Μιλάνου. Μεταξύ των προσαχθέντων φέρεται να βρίσκονται και ανήλικοι.

Milano, nuova guerriglia in centro: ecco il momento dell’assalto ai negozi https://t.co/92EleJ2oVd — La Stampa (@LaStampa) October 18, 2026

Επεισόδια και στην Μπολόνια

Ταραχές σημειώθηκαν για ώρες και στη Μπολόνια, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και κάδους προς τους αστυνομικούς, ενώ έβαλαν φωτιές. Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να τους απωθήσουν με οχήματα εκτόξευσης νερού.

Την αντίδρασή της στα επεισόδια εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Η διαδήλωση είναι δικαίωμα. Το να βάζουμε φωτιές και να καταστρέφουμε τις πόλεις μας δεν είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.