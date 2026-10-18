Αλβανία: Πεδίο μάχης τα Τίρανα για 6η ημέρα – Βίαιες συγκρούσεις στις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν με τραγούδια και τύμπανα – ΒΙΝΤΕΟ

Η Κυριακή ξεκίνησε στα Τίρανα με τραγούδια, τύμπανα και χορούς, κατά την 6η συνεχή ημέρα διαμαρτυριών των φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας. Πολύ γρήγορα όμως οι διαδηλωτές ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία.

Τα επεισόδια φαίνεται να ξεκίνησαν με πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς την κεντρική πλατεία, όπου επιτέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Έσπασαν με πέτρες και λοστούς τα παράθυρα του κτιρίου με την αστυνομία να επεμβαίνει με αντλίες νερού για να διαλύσει το πλήθος.

Το πρωί της Κυριακής μπουλντόζες ξήλωσαν όλα τα πεζοδρόμια έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, καθώς οι τσιμεντένιες πλάκες είναι όπλο στα χέρια των διαδηλωτών.

Οι βίαιες διαδηλώσεις συγκλονίζουν τα Τίρανα από την Τρίτη. Χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την κακή κατάσταση των πανεπιστημίων και τα υψηλά δίδακτρα, ενώ ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Βίντεο δείχνει την αστυνομία να προχωρά σε κεντρικό δρόμο σε σχηματισμό, προσπαθώντας να εκδιώξει τους διαδηλωτές.

Άλλο βίντεο προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς έχει απαθανατίσει διαδηλωτές να πετούν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και έναν συγκεκριμένο με καλυμμένο πρόσωπο να χρησιμοποιεί ένα είδος εκτοξευτή φωτοβολίδων.

Ky kaos mund të ndalojë menjëherë nëse doreheqja nuk vonon. #usalbanianmediagroup #albanianamerican #albania #kosova #çamëri 🇦🇱🇪🇺🇺🇸

#Protesta #Tirane #Shqiperi #Lajme #Elbasan #Vlore #studente #universitet https://t.co/9QJjghUiWO — US – ALBANIAN MEDIA GROUP (@SocietyAlbanian) October 18, 2026

Policia hap zjarr me plumba manovër, ndaj protestueve. #usalbanianmediagroup #albanianamerican #albania #kosova #çamëri 🇦🇱🇪🇺🇺🇸

#Protesta #Tirane #Shqiperi #Lajme #Elbasan #Vlore #studente #universitet https://t.co/DWy3ZSopnP — US – ALBANIAN MEDIA GROUP (@SocietyAlbanian) October 18, 2026

Οι διαδηλώσεις, στις οποίες πρωτοστατούν φοιτητές έχουν εξαπλωθεί στο κέντρο των Τιράνων αλλά και σε άλλες πόλεις κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.

Σε σημερινές του δηλώσεις ο αρχηγός της αστυνομίας εξήγησε τους λόγους για την εμπλοκή των ειδικών δυνάμεων RENEA κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στα Τίρανα γεγονός που είχε πυροδοτήσει χθες έντονες αντιδράσεις. Όπως υποστήριξε, είχε λάβει κλήση στην αίθουσα επιχειρήσεων σχετικά με την παρουσία ένοπλων ατόμων μεταξύ των διαδηλωτών.

Σύμφωνα με στοιχεία από το υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός των πρώτων πέντε ημερών των διαδηλώσεων είναι 272 τραυματίες, ανάμεσά τους 169 αστυνομικοί, 82 διαδηλωτές και 21 περαστικοί.

Παρέμβαση του Αρχιεπίσκοπου Τιράνων

Για την κατάσταση στη χώρα τοποθετήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Ιωάννης.

Μετά την σημερινή θεία λειτουργία, ο Αρχιεπίσκοπος απηύθυνε επίσης έκκληση σε όσους έχουν την ευθύνη της λήψης αποφάσεων, να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για τη χώρα, γιατί η Αλβανία ανήκει σε όλους.

«Προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίσει όλους όσους έχουν την ευθύνη των αποφάσεων, ώστε να λαμβάνουν σοφές και ώριμες αποφάσεις στην υπηρεσία ολόκληρης της χώρας. Γιατί η Αλβανία ανήκει σε όλους. Όλοι όσοι ζουν εδώ είναι μέρος της και όλοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην οικοδόμηση της» είπε χαρακτηριστικά.