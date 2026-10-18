Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης: Τίμησαν με λουλούδια τη μνήμη του «Καπετάνιου» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Αθλητισμός

Παναθηναϊκος - Αστέρας
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Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (18/10) στο ΟΑΚΑ, καθώς οι παίκτες και τα τεχνικά επιτελεία απέτισαν φόρο τιμής στον Γιώργο Βαρδινογιάννη, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Αστέρα Τρίπολης.

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Με την ολοκλήρωση της προθέρμανσης των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού και του Αστέρα Τρίπολης κι ενώ άπαντες κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια για να προετοιμαστούν για την έναρξη του μεταξύ τους αγώνα (17:30), οι παίκτες και τα τεχνικά επιτελεία άφηναν λευκά τριαντάφυλλα δίπλα σε μία μεγάλη φωτογραφία του «Καπετάνιου», που είχε στηθεί δίπλα από τη φυσούνα.

Πρώτα, πέρασαν οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» κι ακολούθησαν εκείνοι του Αστέρα, μαζί με τους προπονητές τους, που τίμησαν με αυτό τον τρόπο την μνήμη του ιστορικού προέδρου του Παναθηναϊκού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (16/10) σε ηλικία 90 ετών.

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Πριν από την έναρξη του αγώνα υπάρχει συμφωνία με τη Λίγκα για να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια σε ένδειξη πένθους.

Σημειώνεται ότι στη θέση όπου ο «Καπετάνιος» παρακολουθούσε πάντα τα παιχνίδια των «πράσινων» στο ΟΑΚΑ, υπήρχαν λουλούδια.

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