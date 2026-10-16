Γιώργος Βαρδινογιάννης: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον «Καπετάνιο» – «Έζησε μια ζωή μεγαλύτερη από μυθιστόρημα»

Ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, σε ηλικία 90 ετών. Ο «Καπετάνιος» πέθανε το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1), ύστερα από ολιγοήμερη νοσηλεία, και η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Χατζηδάκης: Σημαντικός Έλληνας επιχειρηματίας και εφοπλιστής, εμβληματικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού

Τα συλλυπητήριά του εκφράζει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας πως «αποχαιρετώ με θλίψη τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Έναν σημαντικό Έλληνα επιχειρηματία και εφοπλιστή, με ισχυρούς δεσμούς με την Κρήτη. Και έναν εμβληματικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, που συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή της ομάδας μας».

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Χατζηδάκης, «είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω και να τον συναντώ στο γήπεδο. Θα θυμάμαι αυτές τις συναντήσεις και την κοινή μας αγάπη για τον Παναθηναϊκό, που για τον ίδιο παρέμενε πάντοτε ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής του. Για εμάς τους Παναθηναϊκούς, ο “Καπετάνιος” συνδέθηκε με τίτλους, μεγάλους ποδοσφαιριστές και ευρωπαϊκές βραδιές που μας έκαναν περήφανους. Με έναν Παναθηναϊκό που κοιτούσε στα μάτια μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Η θέση του στην ιστορία του συλλόγου είναι ξεχωριστή. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Όλγα Κεφαλογιάννη: Άνθρωπος άλλης στόφας, αυθεντικός μέχρι τέλους

Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετά η Όλγα Κεφαλογιάννη τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, σημειώνοντας ότι άνθρωποι σαν τον «Καπετάνιο» ανήκουν σε μια γενιά «που πίστευε βαθιά στην οικογένεια, στην τιμή, στον λόγο, στη δύναμη να στέκεσαι όρθιος και στην ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους σου».

«Με βαθιά οδύνη, συγκίνηση και απέραντη αγάπη αποχαιρετώ τον θείο μου, Γιώργο Ι. Βαρδινογιάννη. Έναν άνθρωπο που έζησε μια ζωή μεγαλύτερη από μυθιστόρημα. Καπετάνιος, Πρόεδρος, επιχειρηματίας, αλλά πάνω απ’ όλα γιος, αδελφός, σύζυγος, πατέρας, παππούς και θείος. Σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή ως Πρόεδρος του Παναθηναϊκού» σημειώνει αρχικά η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Όπως υπογραμμίζει, «έζησε την ομάδα με πάθος, αγάπη και ένταση, όπως ακριβώς ζούσε και τη ζωή του. Πολύ νωρίτερα, ως πλοίαρχος του «Ιωάννα Β», είχε ήδη δείξει από τι υλικό ήταν φτιαγμένος, αναλαμβάνοντας ένα από τα πιο δύσκολα και τολμηρά εγχειρήματα της εποχής, στα χρόνια του διεθνούς αποκλεισμού της Ροδεσίας. Μια ιστορία που ταξίδεψε τότε σε ολόκληρο τον κόσμο και έμεινε ως απόδειξη της τόλμης, της αποφασιστικότητας και του θάρρους του. Περήφανος Σφακιανός.

Άνθρωπος άλλης στόφας. Με πείσμα, θάρρος, αίσθηση τιμής, ντομπροσύνη και εκείνο το ιδιαίτερο χιούμορ που ήταν μόνο δικό του. Αυθεντικός μέχρι τέλους. Δυνατός και ταυτόχρονα απροσδόκητα τρυφερός με τους ανθρώπους που αγαπούσε. Σήμερα τον αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε, για την αγάπη που μας προσέφερε, τις συμβουλές και το θάρρος που μας έδινε, για τις ιστορίες που ακούσαμε και ξανακούσαμε αμέτρητες φορές, για το γέλιο, για τις στιγμές, για όλα όσα μας έμαθε».

Καταλήγοντας, η Όλγα Κεφαλογιάννη τονίζει πως «άνθρωποι σαν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη ανήκουν σε μια γενιά που πίστευε βαθιά στην οικογένεια, στην τιμή, στον λόγο, στη δύναμη να στέκεσαι όρθιος και στην ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους σου. Όταν φεύγουν, δεν αφήνουν απλώς ένα κενό. Αφήνουν ιστορίες, αξίες και μια βαθιά χαρακιά στην καρδιά όσων είχαν την τύχη να τους αγαπήσουν. Θείε Γιώργο, ποιος να συγκριθεί μαζί σου».

Δένδιας: Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού

Στην προσωπική σχέση που τον συνέδεε με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη αναφέρεται ο Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας πως μέχρι πρόσφατα οι δυο τους βρίσκονταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού.

«Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια» σημειώνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και προσθέτει: «Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος πρόεδρος επί σειρά ετών».

Καταλήγοντας, αναφέρει «τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του για την απώλεια του “Καπετάνιου”».

Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος Πρόεδρος επί σειρά ετών. Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του για την απώλεια του «Καπετάνιου». — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 16, 2026

Γεωργιάδης: Αγαπημένος σε κάθε Παναθηναϊκό για πάντα

Με ανάρτησή στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

«Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Καπετάνιου Γιώργου Βαρδινογιάννη. Αγαπημένος σε κάθε Παναθηναϊκό για πάντα», τονίζει ο υπουργός Υγείας.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Καπετάνιου Γιώργου Βαρδινογιάννη. Αγαπημένος σε κάθε Παναθηναϊκό για πάντα. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 16, 2026

Κικίλιας: «Στη θάλασσα και στα γήπεδα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα»

Στη μακρόχρονη προσφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη στην ελληνική ναυτιλία και στον αθλητισμό αναφέρθηκε ο Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο του γνωστού εφοπλιστή και πρώην προέδρου του Παναθηναϊκού.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χαρακτηρίζει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη ως «έναν άνθρωπο της θάλασσας», επισημαίνοντας ότι διετέλεσε για δύο θητείες μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και συνέβαλε στη διεθνή παρουσία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Παράλληλα, αναφέρεται στην πολυετή παρουσία του στον ελληνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα στον Παναθηναϊκό, στο τιμόνι του οποίου βρέθηκε επί 21 χρόνια, συνδέοντας το όνομά του με την κατάκτηση τίτλων και σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις.

«Στη θάλασσα και στα γήπεδα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Ναυτιλίας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, αποχαιρετώντας τον με τη φράση: «Καλό ταξίδι Καπετάνιε».

Πληροφορήθηκα ότι έφυγε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Ένας άνθρωπος της θάλασσας, μέλος για 2 θητείες του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, που ταξίδεψε την ελληνική ναυτιλία στις θάλασσες του κόσμου.

Κι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, που στα 21 χρόνια στο τιμόνι του Παναθηναϊκού κατέκτησε τίτλους και μεγάλες ευρωπαϊκές διακρίσεις. Στη θάλασσα και στα γήπεδα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Καλό ταξίδι Καπετάνιε. — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) October 16, 2026

Ανδρουλάκης: Καλό ταξίδι, Καπετάνιε

Την θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη εξέφρασε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Καλό ταξίδι, Καπετάνιε. Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην αγαπημένη μας ομάδα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.