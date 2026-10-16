Το «αντίο» του Μάριου Ηλιόπουλου στον Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Θαύμασα το πάθος και τον αυθορμητισμό σου»

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Ο Μάριος Ηλιόπουλος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, με ένα προσωπικό μήνυμα στο οποίο αναφέρθηκε στη σχέση τους και στα στοιχεία του χαρακτήρα του που ξεχώριζε.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, ο οποίος διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, τον περιέγραψε ως έναν «ντόμπρο, ωραίο άνθρωπο με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο».

«Το σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Μάριος Ηλιόπουλος στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τον «καπετάνιο».

Το μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου

«Αξιότιμε Γιώργο Βαρδινογιάννη,

Αγαπητέ Γιωργάρα…

Θα ήθελα να σου απευθύνω λίγα λόγια τιμής, ερχόμενα ατόφια από μέσα μου.

Καπετάνιε, στα χρόνια που ήσουν στον μικρόκοσμό μας, θαύμασα το πάθος και τον αυθορμητισμό σου και τον δικό σου ιδιαίτερο, για κάποιους, τρόπο έκφρασης.

…Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο.

Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά.

Το σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα.

Κουράγιο, δύναμη σε όλη την οικογένεια και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί σου.

Με εκτίμηση και αγάπη

Μάριος Παναγιώτη Ηλιόπουλος».