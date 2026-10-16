Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη

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Αθλητισμός

Γιώργος Βαρδινογιάννης
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Ο Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

«Ο Ολυμπιακός εκφράζει την θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» αναφέρει η ερυθρόλευκη ΠΑΕ στα social media.

 

«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει»

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για περισσότερα από 20 χρόνια. Ο εκλιπών υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει» αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε δήλωσή της.

 

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