Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη

Ο Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη.
«Ο Ολυμπιακός εκφράζει την θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» αναφέρει η ερυθρόλευκη ΠΑΕ στα social media.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. https://t.co/5bHF7FNGRw
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 16, 2026
«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει»
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για περισσότερα από 20 χρόνια. Ο εκλιπών υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει» αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε δήλωσή της.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. 🕊️
#OlympiacosBC
https://t.co/8fKqtUm650
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 16, 2026