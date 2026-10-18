Τροχαίο στην Αττική Οδό: Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός του φορτηγού – Εκσφενδονίστηκε και βρέθηκε στις γραμμές του Προαστιακού

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός του φορτηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο, που συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Αττική Οδό.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, όταν το φορτηγό συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε ο οδηγός του φορτηγού (τράκτορας), που πιθανόν δεν φορούσε ζώνη, εκσφενδονίστηκε στις γραμμές του προαστιακού σιδηροδρόμου και χρειάστηκε η επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο.

Το Star μετέδωσε εικόνες από το τροχαίο, αλλά και την επιχείρηση που έστησαν οι πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, αφού φέρει σοβαρά τραύματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η καμπίνα του φορτηγού κόπηκε στα δύο, όπως φαίνεται στις εικόνες. Ελαφρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με το φορτηγό.

Λόγω του συμβάντος, είχε διακοπεί η κυκλοφορία του προαστιακού για περίπου 40 λεπτά, όσο διαρκούσε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού. Παράλληλα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο για Λαμία – Πειραιά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ είχε κλείσει και η είσοδος στην Αττική Οδό από τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Ωστόσο, πλέον, η κίνηση διεξάγεται κανονικά. Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ.