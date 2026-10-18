Τροχαίο στην Αττική Οδό: Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός του φορτηγού – Εκσφενδονίστηκε και βρέθηκε στις γραμμές του Προαστιακού

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τροχαίο Αττική Οδός
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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός του φορτηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο, που συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Αττική Οδό.

Τροχαίο στην Αττική Οδό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και των τρένων

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, όταν το φορτηγό συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε ο οδηγός του φορτηγού (τράκτορας), που πιθανόν δεν φορούσε ζώνη, εκσφενδονίστηκε στις γραμμές του προαστιακού σιδηροδρόμου και χρειάστηκε η επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο.

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Το Star μετέδωσε εικόνες από το τροχαίο, αλλά και την επιχείρηση που έστησαν οι πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, αφού φέρει σοβαρά τραύματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η καμπίνα του φορτηγού κόπηκε στα δύο, όπως φαίνεται στις εικόνες. Ελαφρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με το φορτηγό.

 

Λόγω του συμβάντος, είχε διακοπεί η κυκλοφορία του προαστιακού για περίπου 40 λεπτά, όσο διαρκούσε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού. Παράλληλα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο για Λαμία – Πειραιά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ είχε κλείσει και η είσοδος στην Αττική Οδό από τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Ωστόσο, πλέον, η κίνηση διεξάγεται κανονικά. Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ.

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