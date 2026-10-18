Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Η ανάρτηση για τα 72α γενέθλιά της – «Και το παιχνίδι συνεχίζεται»

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη γιορτάζει σήμερα τα 72α γενέθλιά της και μοιράστηκε τις σκέψεις της με τους ακόλουθούς της γι’ αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της, σε παιδική ηλικία, στο Instagram και σχολίασε με χιούμορ: «σιγά καλέ που έγινα 72».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας λέγοντας ότι «το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον», θέλοντας να καταδείξει πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

«Καλημέρα σας, σιγά καλέ που έγινα 72…

Και το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της η σπουδαία ερμηνεύτρια.