Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο Μάικλ Φόρεστ, ο «Απόλλωνας» της εμβληματικής σειράς του Star Trek

Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Μάικλ Φόρεστ, «σφραγίζοντας» μια καριέρα δεκαετιών με περισσότερες από 200 συμμετοχές στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τη μεταγλώττιση. Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε ο στενός του φίλος, Τζέιμς Α. Μπράουν, με ανάρτησή του στο Facebook, αναφέροντας πως ο ηθοποιός απεβίωσε την Τετάρτη (14/10/2026) στο κέντρο φροντίδας Morning Star Senior Living, στο Σπαρκς της Νεβάδα.

Ο ρόλος του θεού Απόλλωνα και η διαδρομή προς το Star Trek

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Page Six, αν και το βιογραφικό του ήταν αρκετά πλούσιο, ο Φόρεστ έμεινε στην ιστορία της τηλεόρασης, για τον ρόλο του αρχαιοελληνικού θεού Απόλλωνα, στο επεισόδιο «Who Mourns for Adonais?» της πρωτότυπης σειράς Star Trek το 1967, έναν ρόλο που επανέλαβε το 2013, στη διαδικτυακή σειρά Star Trek Continues.

Για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο θρυλικό franchise, ο ηθοποιός χρειάστηκε να περάσει από τρεις οντισιόν. Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος, σε συνέντευξή του το 2012, στο StarTrek.com, οι παραγωγοί τον υπέβαλαν σε σωματικό έλεγχο και του ζήτησαν αρχικά να χρησιμοποιήσει βρετανική προφορά.

Ο ίδιος τους πρότεινε μια θεατρική προφορά «Mid-Atlantic», η οποία τελικά έπεισε τους δημιουργούς, ότι ήταν ο πιο κατάλληλος για τον ρόλο.

Michael Forest, Actor in Roger Corman Movies and ‘Star Trek,’ Dies at 97 https://t.co/qJvYU7Z684 — The Hollywood Reporter (@THR) October 16, 2026

Η παρακαταθήκη πέρα από την επιστημονική φαντασία

Παρά τη σύνδεση του ονόματός του με τη σειρά Star Trek, ο Φόρεστ, διατηρούσε πάντα μια ψύχραιμη οπτική, για την αναγνωρισιμότητά του. Αναγνώριζε ότι ο Απόλλωνας, του χάρισε τα «15 λεπτά δημοσιότητας», υποστήριζε όμως πως η υπόλοιπη δουλειά του, ήταν εξίσου αξιόλογη.

Είχε συμμετάσχει σε B-movies του Ρότζερ Κόρμαν, στη μεταγλώττιση, αλλά και σε κλασικές σειρές όπως τα Zorro, The Twilight Zone, The Dick Van Dyke Show και Gilligan’s Island.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε μεταξύ άλλων στην ταινία Cast Away (2000), ενώ το 2020 συμμετείχε μαζί με άλλους βετεράνους της σειράς, στην παραγωγή Unbelievable!!!!! του Snoop Dogg.

Παράλληλες αποκαλύψεις για την ιστορία της σειράς

Ο πρωταγωνιστής του Star Trek, Γουίλιαμ Σάτνερ, προέβη σε ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις, για τα πρώτα βήματα, της σειράς. Ο Σάτνερ ανέφερε, πως τα διευθυντικά στελέχη του δικτύου, επιθυμούσαν αρχικά την αφαίρεση των χαρακτηριστικών μυτερών αυτιών του Σποκ, ωστόσο η άρνηση των δημιουργών να αλλοιώσουν την εμβληματική εμφάνιση του Λέοναρντ Νίμοι, ήταν αυτή που τελικά διαμόρφωσε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες, στην ιστορία της τηλεόρασης.