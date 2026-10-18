Σοβαρό τροχαίο με τραυματία στην Αττική Οδό – Διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο επί της Αττικής Οδού (22,6 χλμ.).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:00. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Ο οδηγός του φορτηγού εντοπίστηκε τραυματισμένος από τους πυροσβέστες, στις γραμμές του προαστιακού σιδηροδρόμου και αφού μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η τελευταία διαθέσιμη έξοδος της Αττικής Οδού για τους οδηγούς που κινούνται προς το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» είναι αυτή της λεωφόρου Φυλής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην Αττική Οδό, στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Παράλληλα, έχουν κλείσει οι είσοδοι προς την Αττική Οδό από τη λεωφόρο Φυλής και τη λεωφόρο Δημοκρατίας, στην ίδια κατεύθυνση.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού

Η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ, λόγω τροχαίου συμβάντος που σημειώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

«Η αμαξοστοιχία 4216 καταργείται στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα , ενώ η αμαξοστοιχία 1217 καταργείται στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Πειραιάς.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» αναφέρει η ανακοίνωση.