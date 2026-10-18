Ιράν: Νέος υπουργός Άμυνας ο Μεχρντάντ Αχλαγί

Το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τον διορισμό του Μεχρντάντ Αχλαγί στη θέση του υπουργού Άμυνας. Η τοποθέτησή του έρχεται οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του προκατόχου του, Αζίζ Νασιρζαντέχ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα τέλη Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη κιόλας ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων που σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Αχλαγί αναλαμβάνει τα ηνία από τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Εμπνελρεζά, ο οποίος εκτελούσε χρέη υπηρεσιακού υπουργού στο ενδιάμεσο διάστημα.

Οι επιθέσεις αυτές, που σκότωσαν μεταξύ άλλων τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τον αρχηγό του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Αμπντολαχίμ Μουσαβί, τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Μοχάμεντ Πακπούρ και τον Αλί Σαμχάνι, γραμματέα του Συμβουλίου Αμυνας, σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ποιος είναι ο 68χρονος Αχλαγί

Αν και δεν προέρχεται από τις ένοπλες δυνάμεις, ο 68χρονος Αχλαγί διαγράφει μια πορεία 42 ετών στο υπουργείο Άμυνας, του οποίου πλέον αναλαμβάνει τα ηνία. Από το 2013 βρισκόταν επικεφαλής του Οργανισμού Ιρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας -αρμόδιου για τον σχεδιασμό και την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού- ενώ έχει υπηρετήσει σε καίριες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της αεροδιαστημικής και των πυραύλων.

Λόγω της μακρόχρονης εμπλοκής του στον αμυντικό τομέα του Ιράν, ο Αχλαγί βρίσκεται υπό το καθεστώς κυρώσεων τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ενίσχυση του Μετώπου Αντίστασης (σ.σ. ένοπλες ομάδες εχθρικές προς το Ισραήλ και συμμαχικές με το Ιράν), ακόμη περισσότερο από πριν, θα είναι επίσης ένας από τους κύριους πυλώνες του προγράμματός μου», δήλωσε ο νέος υπουργός στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.