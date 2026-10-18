Τραγωδία στη Φλόριντα: Αλιγάτορας κατασπάραξε ψαρά

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Ένας 71χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από επίθεση αλιγάτορα ενώ ψάρευε σε πάρκο στην κεντρική Φλόριντα στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο άνδρας ψάρευε κοντά στη λίμνη Απόπκα στην πόλη Ουίντερ Γκάρντεν, όταν ο αλιγάτορας μήκους 3,7 μέτρων (12 ποδιών) πλησίασε την όχθη και του επιτέθηκε, δήλωσε την Παρασκευή το βράδυ ο αστυνόμος Μάικλ Μέισον (Michael Mason). Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 17:00 τοπική ώρα (22:00 BST) την Παρασκευή στο πάρκο Dr Bradford Memorial Park, λίγα μίλια δυτικά του Ορλάντο.

Οι επιθέσεις αλιγατόρων στη Φλόριντα είναι σχετικά σπάνιες, παρά τον πληθυσμό των περίπου 1,3 εκατομμυρίων ατόμων σε όλη την πολιτεία, σύμφωνα με την Επιτροπή Διατήρησης Ψαριών και Άγριας Πανίδας της Φλόριντα (FWC).

«Η λίμνη Απόπκα έχει τόνους αλιγατόρων, επομένως δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο να βλέπει κανείς αλιγάτορες σε αυτό το μέρος της πόλης», ανέφερε ο Μέισον.

Η προειδοποίηση των αρχών για τους αλιγάτορες

Ο αλιγάτορας «απομακρύνθηκε ως κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια» και «εξοντώθηκε» από ειδικούς παγιδευτές, δήλωσε ο ίδιος.

«Να έχετε πάντα επίγνωση του περιβάλλοντός σας, να είστε πάντα ασφαλείς. Την τοπική άγρια ζωή να τη σέβεστε και να κρατάτε τις αποστάσεις σας», τόνισε ο Μέισον. «Μπορεί να φαίνεται ήρεμο, μπορεί να μοιάζει με το έμβλημα της Φλόριντα, αλλά μπορεί να γίνει επικίνδυνο».

Αφού επιτέθηκε στον άνδρα στην όχθη, ο αλιγάτορας τον έσυρε στο νερό, ανακοίνωσε η FWC, σύμφωνα με το CBS News.

Δεύτερος θάνατος από αλιγάτορα στη Φλόριντα το 2026

Αυτή η επίθεση είναι ο δεύτερος θάνατος από αλιγάτορα στη Φλόριντα φέτος, μετά τον θάνατο μιας 31χρονης γυναίκας τον Ιούνιο, ενώ κολυμπούσε με τους φίλους της κοντά στο Ορλάντο.

Οι αλιγάτορες είναι σύνηθες θέαμα σε πολλά μέρη της Φλόριντα, ιδιαίτερα μέσα και γύρω από λίμνες, ποτάμια και περιοχές με γρασίδι.

Μεταξύ του 1948 και του 2025, σημειώθηκαν 32 θανατηφόρες επιθέσεις αλιγατόρων στην πολιτεία, σε σύνολο 500 περιστατικών, σύμφωνα με την FWC.