«Ώρες μικρές στα σκοτεινά» στη Νίκαια: Θαυμάστρια του Γιώργου Μαζωνάκη χορεύει ζεϊμπέκικο – Δείτε βίντεο

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με χορό τιμούν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη πολλοί θαυμαστές του. Σήμερα συμπληρώνονται 40 ημέρες από τότε που ο τραγουδιστής κατέρρευσε και πέθανε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Πριν από το τρισάγιο στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας, μία θαυμάστριά του χόρεψε ζεϊμπέκικο, υπό τους ήχους του τραγουδιού του Γιώργου Μαζωνάκη, «Ώρες μικρές».

Πολλοί ήταν εκείνοι που την χειροκροτούσαν και σιγοτραγουδούσαν.

Σημειώνεται ότι μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τελέστηκε το μνημόσυνο, με την οικογένεια του τραγουδιστή να είναι συντετριμμένη.

Δείτε το βίντεο: