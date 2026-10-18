Νίκαια: Βουβός πόνος και θλίψη στο 40ήμερο μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Λουλούδια, κεριά και σημειώματα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η «παλιά γειτονιά» του Γιώργου Μαζωνάκη, η Νίκαια, εκεί όπου μεγάλωσε και πέρασε ένα σημαντικό μέρος της ζωής του «πενθεί». Σε κλίμα οδύνης και βουβού πόνου τελείται το 40ήμερο μνημόσυνο για τον τραγουδιστή, ο οποίος κατέρρευσε και πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Η οικογένειά του, οι γονείς του Κλειώ και Μανώλης αλλά και οι αδελφές του, Βάσω και Μαρία έφτασαν από νωρίς το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Όλοι τους συντετριμμένοι, σαν να μην έχουν πιστέψει ακόμα την απώλεια του Γιώργου.

Πολλοί θαυμαστές και φίλοι του δημοφιλούς καλλιτέχνη έσπευσαν να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη του και να προσευχηθούν για εκείνον. Συγκίνηση προκάλεσε ένα σημείωμα, αφημένο στα κάγκελα έξω από την εκκλησία. Σε αυτό αναγραφόταν «Καλό ταξίδι, Γιώργο» και περιείχε στίχους από τραγούδια του.

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, όπως ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Γιάννης Τραγάκης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Παύλος Χρηστίδης κ.α.

Τρισάγιο στο Γ’ Νεκροταφείο

Στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ’ Νεκροταφείο έχει συγκεντρωθεί επίσης πολύς κόσμος, άνθρωποι κάθε ηλικίας που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή.

Με λουλούδια στα χέρια προσήλθαν από νωρίς στο μνήμα, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο. Ορισμένοι σιγοτραγουδούν στίχους από τα τραγούδια του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, στο μνήμα του τραγουδιστή δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής φωτογραφία ή επιγραφή με το όνομά του. Η εικόνα αυτή φέρεται να συνδέεται με τον σχεδιασμό για τη δημιουργία οικογενειακού τάφου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό του περιβάλλον, στον σχεδιασμό για τον οικογενειακό τάφο περιλαμβάνεται η επιθυμία να αναπαυθεί στο μέλλον και η σκυλίτσα του, Αρίθα στον ίδιο χώρο.

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