Ανησυχία στη Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα: Φόβοι για πιθανή απουσία για αρκετές εβδομάδες

Συναγερμός έχει σημάνει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος τραυματίστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου (17/10) απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποχώρησε με πρόβλημα τον δεξιό αστράγαλο μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, στο 62ο λεπτό έπειτα από διεκδίκηση της μπάλας με τον αρχηγό της βερολινέζικης ομάδας, Ράνι Κεντίρα και εκφράζονται φόβοι πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες.

«Αναμονή για τις εξετάσεις» – Τι δήλωσαν Ρίκεν και Κόβατς

Μετά τη λήξη του αγώνα με την Ουνιόν, ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Λαρς Ρίκεν, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ακόμα ασφαλής διάγνωση για το μέγεθος και τη σοβαρότητα της ζημιάς. «Θα χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστώσουμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια διάγνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχη στάση κράτησε και ο τεχνικός της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, ο οποίος ευχήθηκε να αποφευχθούν τα χειρότερα, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για την ατυχία που χτύπησε την πόρτα του νεαρού αθλητή. «Πρέπει τώρα να δούμε αν πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό ή όχι. Ελπίζω, φυσικά, πως όχι. Είναι πολύ δυσάρεστο. Στενοχωριέμαι για το παιδί, που αυτή την περίοδο σίγουρα δεν έχει την τύχη με το μέρος του», δήλωσε ο Κροάτης τεχνικός.

Φόβοι για απουσία εβδομάδων – Πλήγμα και για την Εθνική

Σύμφωνα με τη γερμανική «Ruhr Nachrichten», ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός κινδυνεύει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες, με το ενδεχόμενο να παραμείνει σταπίστα μέχρι τη διακοπή των πρωταθλημάτων στα μέσα Νοεμβρίου να είναι ορατό. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα και για την Εθνική Ομάδα ενόψει των δύο καθοριστικών αγώνων του Νοεμβρίου -με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και τη Σερβία στο Βόλο- που θα κρίνουν την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η τελική διάγνωση θα προκύψει από τις εξειδικευμένες εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο Καρέτσας εντός της ημέρας. Ωστόσο, η εικόνα του κατά την επιστροφή της αποστολής από το Βερολίνο επέτεινε τον προβληματισμό: όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ο νεαρός άσος ήταν ο τελευταίος που αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο το βράδυ του Σαββάτου (17/10), βαδίζοντας με πατερίτσες μέχρι το πούλμαν της ομάδας.

Ο τραυματισμός έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο νεαρός άσος προσπαθεί να αφήσει πίσω του την περιπέτεια που αντιμετώπισε μετά την αδιαθεσία και την κατάρρευσή του στην αναμέτρηση του Champions League με τη Βιγιαρεάλ.

Βαρύ πρόγραμμα και αγώνας δρόμου

Μάλιστα, πριν από την έναρξη του αγώνα στο Βερολίνο, ο Κόβατς είχε αναφερθεί στην αγωνιστική του κατάσταση, επισημαίνοντας πως δεν είχε καταφέρει ακόμη να επανέλθει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από εκείνο το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθούσε να τον επηρεάζει.

Πλέον, στην Ντόρτμουντ περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Μέχρι τις 7 Νοεμβρίου, η γερμανική ομάδα έχει μπροστά της έξι επίσημους αγώνες, μεταξύ των οποίων η αναμέτρηση Κυπέλλου με τη Βέρντερ Βρέμης στις 27 Οκτωβρίου και το μεγάλο ντέρμπι με την Μπάγερν Μονάχου, που είναι προγραμματισμένο για τις 30 Οκτωβρίου.