Γιώργος Βαρδινογιάννης: Το «αντίο» του ελληνικού ποδοσφαίρου στον «Καπετάνιο»

Με ανακοινώσεις και συλλυπητήρια μηνύματα αποχαιρετούν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη ομάδες, φορείς και παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά τον θάνατό του την Παρασκευή (16/10), σε ηλικία 90 ετών.

Ο επί 21 χρόνια πρόεδρος του Παναθηναϊκού, γνωστός ως «Καπετάνιος», συνέδεσε την παρουσία του στην ηγεσία της ΠΑΕ με τίτλους και σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα καταθέσει αίτημα στη Super League, το οποίο αναμένεται να γίνει αποδεκτό, προκειμένου να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πριν από τον αγώνα με τον Asteras AKTOR, στις 18/10 και ώρα 17:30.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια, ενώ μετά την προθέρμανση οι δύο ομάδες θα αφήσουν από ένα λουλούδι σε συγκεκριμένο σημείο στην είσοδο της φυσούνας. Λουλούδια θα τοποθετηθούν επίσης στη θέση όπου καθόταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης στη σουίτα από την οποία παρακολουθούσε τους αγώνες.

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε στην ανακοίνωσή της: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του ιστορικού προέδρου του συλλόγου, Γιώργου Βαρδινογιάννη. Ο Καπετάνιος υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του Παναθηναϊκού, αλλά και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή για τον σύλλογο, αναλαμβάνοντας την προεδρία της ΠΑΕ το 1979 και παραμένοντας στο τιμόνι της για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Στα 21 χρόνια της ενεργής παρουσίας του στον σύλλογο, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ, γράφοντας αρκετές από τις πιο ένδοξες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του. Ο Παναθηναϊκός της εποχής του Γιώργου Βαρδινογιάννη μεγαλούργησε και στην Ευρώπη. Τη σεζόν 1984-85 έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, σε μια πορεία που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη των φίλων του συλλόγου.

Τη σεζόν 1995-96 επανέλαβε το κατόρθωμα στο Champions League, φτάνοντας ξανά μια ανάσα από τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την ιστορική νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Σπουδαίες ήταν και οι παρουσίες του Τριφυλλιού τη σεζόν 1987-88, όταν έφτασε μέχρι την προημιτελική φάση του Κυπέλλου UEFA, αλλά και τη σεζόν 1991-92, στο πρώτο πειραματικό Champions League, όπου ο Παναθηναϊκός βρέθηκε και πάλι στην τελική οκτάδα της Ευρώπης.

Ήταν χρόνια κατά τα οποία η ομάδα στάθηκε με κύρος και αυτοπεποίθηση απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συνεχίζοντας με απόλυτη επιτυχία στον δρόμο που άνοιξε η θρυλική πορεία του Γουέμπλεϊ. Επί των ημερών του αναπτύχθηκε και η περίφημη ακαδημία του Παναθηναϊκού, που ανέδειξε σπουδαίους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποτέλεσαν βασικό πυρήνα στην κατάκτηση του Euro 2004.

Καπετάνιος. Μια εποχή, αμέτρητες στιγμές.

#Panathinaikos #PAOFC https://t.co/KE2JPrijLE — Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 16, 2026

Το όραμά του για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής σε επαγγελματικά πρότυπα αποτέλεσε οδηγό για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πέρα από τους τίτλους, τις διακρίσεις και τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε ένας άνθρωπος που σφράγισε ανεξίτηλα την πορεία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με την ισχυρή προσωπικότητά του, την αποφασιστικότητα και την αφοσίωσή του στην ομάδα μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, άφησε ένα αποτύπωμα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Τριφυλλιού. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση τον Καπετάνιο. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια»

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. https://t.co/5bHF7FNGRw — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 16, 2026

Μάριος Ηλιόπουλος: «Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη με το ακόλουθο μήνυμα: «Αξιότιμε Γιώργο Βαρδινογιάννη. Αγαπητέ Γιωργάρα. Θα ήθελα να σου απευθύνω λίγα λόγια τιμής, που έρχονται ατόφια από μέσα μου. Καπετάνιε, στα χρόνια που ήσουν στον μικρόκοσμό μας, θαύμασα το πάθος και τον αυθορμητισμό σου και τον δικό σου, ιδιαίτερο για κάποιους, τρόπο έκφρασης.

Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό, αφοπλιστικό χαμόγελο. Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά. Το Σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα. Κουράγιο και δύναμη σε όλη την οικογένεια· να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί σου.

Με εκτίμηση και αγάπη,

Μάριος Παναγιώτης Ηλιόπουλος».

Δημήτρης Μελισσανίδης: «Πάντοτε μας συνέδεε μια σχέση φιλίας»

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στη ναυτιλία και στην κοινωνία μας γενικότερα. Μπορεί με τον Καπετάνιο να ήμασταν ποδοσφαιρικοί αντίπαλοι, όμως πάντοτε μας συνέδεε μια βαθιά σχέση φιλίας, εκτίμησης και σεβασμού.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Το «αντίο» του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανέφερε: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του ιστορικού παράγοντα του συλλόγου. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου Κρήτης. Ακολούθησε τον δρόμο της ναυτιλίας, αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία και ασχολήθηκε με το εμπορικό ναυτικό.

Συμμετείχε στη διοίκηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, της οποίας υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου για δύο θητείες. Ως παράγοντας είχε ενεργή συμμετοχή στα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 και διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από το 1979 έως το 2000. Υπήρξε διαχρονικά αρωγός σε τμήματα του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Στα 21 χρόνια της προεδρίας του, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε 6 πρωταθλήματα (1983-84, 1985-86, 1989-90, 1990-91, 1994-95, 1995-96), 9 Κύπελλα (1981-82, 1983-84, 1985-86, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1992-93, 1993-94, 1994-95), 3 Σούπερ Καπ (1987-88, 1992-93, 1993-94) και έφτασε 2 φορές στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ (1985, 1996)».

Τα μηνύματα από ομάδες και φορείς του ελληνικού ποδοσφαίρου

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει»

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη για την απώλειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει».

Παναθηναϊκός AKTOR: «Καλό ταξίδι, Καπετάνιε μας»

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την τεράστια απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, με πολυετή, πολύτιμη προσφορά στον Παναθηναϊκό, γιγαντιαίο εκτόπισμα και μοναδικό αποτύπωμα συνεισφοράς στην κοινωνία.

Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στα μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη και τους οικείους του εκλιπόντος.

Καλό ταξίδι, “Καπετάνιε” μας».

Συλλυπητήρια Ανακοίνωση Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την τεράστια απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, με πολυετή, πολύτιμη προσφορά στον Παναθηναϊκό, γιγαντιαίο εκτόπισμα και μοναδικό αποτύπωμα συνεισφοράς στην κοινωνία. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στα μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη και τους οικείους του εκλιπόντος. Καλό ταξίδι, «Καπετάνιε» μας. #paobcaktor — Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 16, 2026

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου»

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο εκλιπών υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. 🕊️ #OlympiacosBC https://t.co/8fKqtUm650 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 16, 2026

ΕΠΟ: «Το μεγαλύτερο κεφάλαιο του εθνικού μας ποδοσφαίρου»

«Η ΕΠΟ εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ενός ανθρώπου με σημαντική διαδρομή και προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην ελληνική κοινωνία. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης κατάφερε να υλοποιήσει στον χώρο του ποδοσφαίρου πρωτοποριακές ιδέες, που ξεπερνούσαν τα δεδομένα της εποχής τους.

Κυριότερη από αυτές ήταν η δημιουργία του αθλητικού κέντρου που οραματίστηκε για τις ανάγκες του Παναθηναϊκού και το οποίο, μετά την απόκτησή του από την Ομοσπονδία, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο για το εθνικό μας ποδόσφαιρο και φέρει το όνομά του.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η εκτελεστική γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη, που άφησε πίσω του ένα έργο ζωής, το οποίο θα συνεχίσει να έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου».

«Tο μεγαλύτερο κεφάλαιο για το εθνικό μας ποδόσφαιρο φέρει το όνομά του» H ΕΠΟ εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ενός ανθρώπου με σημαντική διαδρομή και προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην ελληνική κοινωνία. https://t.co/rnmlNRt9pf #rip 🕊️ https://t.co/ts5qkh5sYS — Hellenic Football Federation (@HffEpo) October 16, 2026

Super League: «Αντίο, Καπετάνιε»

«Σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει βαθιά θλίψη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία, με ανεξίτηλα γράμματα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο για δεκαετίες. Αντίο, Καπετάνιε».

Σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει βαθιά θλίψη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία, με ανεξίτηλα γράμματα, στο ελληνικό Ποδόσφαιρο για δεκαετίες. Αντίο, Καπετάνιε. — Super League Greece (@Super_League_GR) October 16, 2026

Άρης: «Άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Ο εκλιπών άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση

👉 https://t.co/faAeQjt25y https://t.co/gW16SylClh — ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) October 16, 2026

Asteras AKTOR: «Το αποτύπωμά του θα παραμείνει ανεξίτηλο»

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Εμβληματικός πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και ηγετική μορφή συνολικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε πολύχρονη παρουσία και διαχρονική προσφορά στον χώρο του αθλητισμού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη και την πρόοδό του.

Το αποτύπωμά του θα παραμείνει ανεξίτηλο και σημείο αναφοράς στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, καθώς και στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος».

Λεβαδειακός: «Συνέδεσε το όνομά του με μια σημαντική περίοδο της ιστορίας του Παναθηναϊκού»

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού ποδοσφαίρου, που συνέδεσε το όνομά του με μια σημαντική περίοδο της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

ΠΑΕ Βόλος: «Άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία του αθλήματος»

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABET εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού ποδοσφαίρου, που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία του αθλήματος. Η ΠΑΕ Βόλος απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Καλό ταξίδι, “Καπετάνιε”».

Καλαμάτα: «Από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου»

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, γνωστού ως “Καπετάνιου”, ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και υπήρξε μία από τις σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Κηφισιά: «Έδινε συχνά το “παρών” στους αγώνες της ομάδας μας»

«Η ΠΑΕ Κηφισιά Tutu Deals εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο “Καπετάνιος” υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα του ελληνικού αθλητισμού, με την παρουσία και τη διαδρομή του να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Για την οικογένεια της Κηφισιάς, ο εκλιπών είχε τα τελευταία χρόνια και μια ξεχωριστή θέση, καθώς έδινε συχνά το “παρών” στους αγώνες της ομάδας μας, τιμώντας μας με την παρουσία του και αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τον σύλλογό μας.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Η ΠΑΕ Κηφισιά Tutu Deals εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι, Καπετάνιε».