Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (16/10, 21:30) στο Palau Blaugrana, για την 6η αγωνιστική της Euroleague, επιδιώκοντας να ολοκληρώσει με δεύτερη νίκη την παρουσία του στην Ισπανία αυτή τη «διαβολοβδομάδα».

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από δύο διαδοχικές νίκες, απέναντι στην Αναντολού Εφές στη SUNEL Arena και τη Βαλένθια στην Ισπανία, μετά την ήττα από τη Βίρτους στην Μπολόνια για την 3η αγωνιστική.

Στην αναμέτρηση της περασμένης Τρίτης (13/10) με τη Βαλένθια, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ακόμη και στο -28, έχοντας προβλήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση στο πρώτο μέρος. Ωστόσο, ανέτρεψε την κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στη νίκη με 102-97 στην παράταση.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος στην πρώτη επιστροφή του στη Roig Arena ως παίκτης της ομάδας του Πειραιά συγκέντρωσε 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε MVP της 5ης αγωνιστικής της Euroleague.

Εκτός αποστολής ο Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, έπειτα από απόφαση της διοίκησης της ΚΑΕ. Ο παίκτης κλήθηκε σε απολογία για σχόλια δυσαρέσκειας σχετικά με τη μείωση του χρόνου συμμετοχής του από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τα οποία δημοσίευσε μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Η Μπαρτσελόνα έχει μέχρι στιγμής ρεκόρ 3-2 και προέρχεται από την εντός έδρας νίκη με 90-87 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Κέβιν Πάντερ σημείωσε 19 πόντους στην αναμέτρηση, ενώ ο Ταϊρές Μάρτιν μάζεψε 7 ριμπάουντ για την ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς.

Η σύγκριση των δύο ομάδων

Ο Ολυμπιακός διαθέτει μέχρι στιγμής υψηλότερο μέσο όρο παραγωγικότητας, σημειώνοντας 96,8 πόντους ανά αγώνα, έναντι 88,4 της Μπαρτσελόνα. Μικρότερη είναι η διαφορά στην άμυνα, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» δέχονται κατά μέσο όρο 87,8 πόντους και οι «μπλαουγκράνα» 86,6.

Σημαντική διαφορά καταγράφεται στα ριμπάουντ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μαζεύει κατά μέσο όρο 40,4 ανά αγώνα, ενώ η Μπαρτσελόνα 29,8, με τη διαφορά να φτάνει τα 10,6 ριμπάουντ.

Ανάλογη υπεροχή παρουσιάζει ο Ολυμπιακός και στις ασίστ, έχοντας μέσο όρο 21 ανά παιχνίδι, έναντι 14,8 των Καταλανών, δηλαδή 6,2 περισσότερες.

Αντίθετη είναι η εικόνα στα τρίποντα. Ο Ολυμπιακός σουτάρει με ποσοστό 29,8% πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων, ενώ η Μπαρτσελόνα έχει ποσοστό ευστοχίας 38,4%.

Μετά την αναμέτρηση στη Βαρκελώνη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Φενερμπαχτσέ την επόμενη εβδομάδα.

Τον αγώνα Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα διευθύνουν οι Τόμισλαβ Χορντόφ από την Κροατία, Αρτούρας Σούκις από τη Λιθουανία και Μίλος Κόλιενσιτς από το Μαυροβούνιο.