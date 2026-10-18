Τραγωδία στην Πιερία: Ποιοι ήταν οι 2 επιβαίνοντες του μονοκινητήριου – Πιλότος στα Canadair και πατέρας 4 παιδιών ο 41χρονος, συγκλονιστικές μαρτυρίες – ΒΙΝΤΕΟ

Η Πιερία απ’ όπου κατάγονταν οι δύο επιβαίνοντες αλλά και η Θεσσαλονίκη, όπου ζούσε ο 41χρονος πιλότος με την οικογένειά του, θρηνούν την απώλεια των χειριστών του μονοκινητήριου αεροσκάφους που συνετρίβη στην περιοχή Ξερολάκκι Κονταριώτισσας.

Οι δύο άνδρες, 41 και 58 ετών αντίστοιχα, ανασύρθηκαν από την πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί από διερχόμενο πολίτη στις 13.40 ότι είδε ένα αεροπλάνο να πέφτει. Δυνάμεις της αστυνομίας , μαζί με δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο. Το αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε κοίτη ποταμού, χωρίς νερό, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Ο 58χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν θεολόγος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ αλλά και τον τηλεοπτικό σταθμό Μega, πρόκειται για μέλη της τοπικής αερολέσχης. Ο 41χρονος ήταν έμπειρος πιλότος και στο παρελθόν είχε χρηματίσει αντιπρόεδρος της Αερολέσχης, ενώ φέρεται να έχει ανέβει και σε πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, με πολλές ώρες πτήσης. Όπως ανέφερε το Mega, είχε συμμετάσχει στην κατάσβεση πυρκαγιών στην Ισπανία.

Επιπλέον, ο 41χρονος, πατέρας 4 παιδιών, είχε χόμπι τα μονοκινητήρια αεροσκάφη.

Ο 58χρονος ήταν φίλος του και έκανε συχνά μαζί του βόλτες με το μονοκινητήριο.

Πατέρας του 41χρονου: Η οικογένειά του είναι στη Θεσσαλονίκη

Στο mega μίλησε συγκλονισμένος ο πατέρας του 41χρονου, αναφέροντας σχετικά:

«Είχε τεράστια εμπειρία. Ήταν πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας στα Canadair και είχε δύο αεροπλανάκια και έκανε δοκιμές.

Και εκεί στο αεροδρόμιο κοντά στην προσγείωση έγινε κάτι λάθος, κάτι έγινε, έπεσε κάτω το αεροπλάνο.

Πατέρας 4 παιδιών, 12 χρόνων το μεγαλύτερο, τα άλλα είναι μικρούτσικα. Η γυναίκα του και τα παιδιά του ζούνε στη Θεσσαλονίκη. Ερχόταν εδώ το Σαββατοκύριακο.

Ήταν καλό παιδί, εργατικό και πιστός. Πήγαινε στο Άγιο Όρος.

Είμαι χαμένος».

«Έμπειρος χειριστής, λάτρευε την αεροπορία»

Κάτοικοι από τη γύρω περιοχή έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι συνέβη και μίλησαν στο thestival.gr:

«Γνώριζα τα δύο θύματα, από το διπλανό χωριό είναι. Από ότι νομίζω ήταν φίλοι. Πετούσαν συχνά, κάθε 10 μέρες σχεδόν. Ακούστηκε ένας θόρυβος από την πτώση, αλλά εγώ το είδα από την τηλεόραση το συμβάν. Λέω να πάω να δω και ήρθα εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας περίοικος.

Ακόμη ένα άτομο που μετέβη στο σημείο της τραγωδίας, ανέφερε:

«Εκείνη τη στιγμή βρισκόμασταν στην Κατερίνη, όπου είδαμε μια μεγάλη κινητοποίηση με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, χωρίς όμως να φανταστούμε ότι είχε συμβεί κάτι τέτοιο στην περιοχή μας. Το μάθαμε στη συνέχεια από έκτακτη είδηση στην τηλεόραση.

Όπως φαίνεται, ο ένας από τους επιβαίνοντες είναι από το διπλανό χωριό, τη Νέα Έφεσο. Τον γνωρίζαμε φυσιογνωμικά και, από όσο ξέρω, είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών. Πρόκειται για έναν έμπειρο πιλότο που ασχολείται χρόνια με το αντικείμενο και αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε, ενώ και η τοπική αερολέσχη θεωρείται από τις καλύτερες.

Αυτό που έγινε είναι βαθιά λυπηρό. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς συνθήκες και πρέπει να περιμένουμε τα πορίσματα για να δούμε τα αίτια της τραγωδίας. Τι να πούμε, είναι κρίμα».

Συγκλονισμένος είναι ο πολίτης που, ειρωνεία της τύχης, είχε πετάξει με τον ίδιο χειριστή λίγο πριν από το μοιραίο δυστύχημα. Όπως περιγράφει ο ίδιος, βρέθηκε στην περιοχή μαζί με την οικογένειά του για να παρακολουθήσουν τα αεροπλάνα:

«Ήρθαμε με τα εγγόνια μου και τον γιο μου να δούμε τα αεροπλάνα. Ο πιλότος ρώτησε αν θέλει κάποιος να κάνει μια βόλτα και εγώ δέχτηκα, καθώς ήθελα να δω το χωριό μου, τον Άγιο Σπυρίδωνα, από ψηλά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Εξυμνώντας τις ικανότητες και την εμπειρία του χειριστή, σημειώνει:

«Τον εμπιστεύτηκα γιατί μου είχαν πει ότι είχε πετάξει σε Canadair και είχε μεγάλη εμπειρία. Η πτήση ήταν υπέροχη. Όταν έμαθα τι συνέβη, σοκαρίστηκα. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, τον συμπάθησα πάρα πολύ την ώρα που μιλούσαμε μέσα στο αεροπλάνο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα».