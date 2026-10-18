Πιερία: Εν ενεργεία εκπαιδευτής στα Canadair της Πολεμικής Αεροπορίας ο ένας από τους νεκρούς πιλότους

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Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του enikos.gr ο ένας από τους νεκρούς πιλότους, του μικρού δικινητήριου αεροσκάφους που συνετρίβη στην Πιερία, ήταν εκπαιδευτής της Πολεμικής Αεροπορίας στα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair.

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Του Χρήστου Μαζανίτη

Η τραγωδία με τους πιλότους του μικρού μονοκινητήριου αεροσκάφους, που συνετρίβη στην Πιερία, έπληξε και την Πολεμική Αεροπορία.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr o ένας εκ των πιλότων ήταν εν ενεργεία εκπαιδευτής της Πολεμικής Αεροπορίας στα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair. Πρόκειται για 41 ετών στέλεχος με μεγάλη εμπειρία και χιλιάδες ώρες πτήσεις στο ενεργητικό του.

Μάλιστα, είχε λάβει μέρος σε αποστολές κατάσβεσης πυρκαγιών και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο αποστολής βοήθειας της Ελλάδας, τόσο στην Ισπανία όσο και στο Ισραήλ.

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Συνδεόταν με χρόνια φιλία με τον 58χρονο συγκυβερνήτη του μοιραίου μονοκινητήριου αεροσκάφους και συχνά πετούσε μαζί του σε εκπαιδευτικές βόλτες, κυρίως κάποιες Κυριακές εκτός υπηρεσίας, όταν του το επέτρεπε το πρόγραμμά του.

Το τραγικότερο είναι ότι ο 41 ετών πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας αφήνει πίσω του οικογένεια με 4 παιδιά.

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