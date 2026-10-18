Μαρία Μαζωνάκη: «Είναι μια δύσκολη μέρα» – Τα πρώτα λόγια της μετά το 40ήμερο μνημόσυνο του αδελφού της

Ανείπωτος ο πόνος για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, που καλείται να διαχειριστεί την αιφνίδια απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή, αλλά και τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο μεσημέρι στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την οικογένεια του καλλιτέχνη, καθώς τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο, στη Νίκαια. Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές παρέστησαν το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να τιμήσουν τη μνήμη του καλλιτέχνη.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βίωσαν έντονα αυτή τη δύσκολη ημέρα ήταν και η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, η οποία παραμένει αντιμέτωπη με τον πόνο της απώλειάς του.

Η κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» του Mega συνάντησε την Μαρία Μαζωνάκη έξω από το πατρικό σπίτι της οικογένειας στη Νίκαια. Η ίδια, εμφανώς συγκινημένη, αρκέστηκε να περιγράψει με λίγες μόνο λέξεις τα συναισθήματά της. «Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα», είπε.

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