Bloomberg: Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι προγραμματίζει βιντεοκλήση με Γουίτκοφ και Κούσνερ για το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου

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Οι διεθνείς διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εισέρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και δυναμική φάση. Με το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας στραμμένο στις πιθανές εξελίξεις, οι πρωτοβουλίες για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών παραμένουν ανοιχτοί, καθώς αναζητούνται τα κατάλληλα βήματα που θα «ξεκλειδώσουν» τη διαπραγματευτική διαδικασία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επαφές του Κιέβου, με την αμερικανική ηγεσία αποκτούν καθοριστική σημασία για την πορεία των συνομιλιών.



Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης κινητικότητας, καταγράφονται άμεσες εξελίξεις στο ανώτατο επίπεδο επαφών.

Σε τροχιά νέων συνομιλιών Ζελένσκι και απεσταλμένοι Τραμπ για την ειρήνη

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε στο Bloomberg News, ότι βρίσκεται σε επαφή με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένους του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προγραμματίζοντας άμεσα βιντεοκλήση μαζί τους, για τη διεξαγωγή μίας αναλυτικής συζήτησης, για το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου.

Στόχος της επικοινωνίας είναι ο καθορισμός της ημερομηνίας και του τόπου διεξαγωγής μιας νέας συνάντησης για την ειρήνη, η οποία ενδέχεται να λάβει χώρα, ακόμη και εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Η ενεργός εμπλοκή υψηλόβαθμων απεσταλμένων, υπογραμμίζει την πρόθεση για την επιτάχυνση των διαβουλεύσεων.

⚡️Reporter: “President Zelensky stated that there was a failure in the exchange of intelligence information.”

US Secretary of the Treasury Bessent: “President Zelensky should be very careful with such statements that do not correspond to reality.”

👉 Follow @blyskavka_ua https://t.co/jwMCvu8kdD — BLYSKAVKA | Ukraine News (@blyskavka_ua) October 18, 2026

Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ επανέφεραν την παροχή κρίσιμων πληροφοριών στην Ουκρανία»

Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου NBC, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε «ότι οι ΗΠΑ, επανέφεραν την παροχή κρίσιμων μυστικών πληροφοριών στην Ουκρανία, οι οποίες βοηθούν στην άμυνα έναντι των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, έπειτα από μια σύντομη διακοπή της παροχής των πληροφοριών αυτών».

Η Ουκρανία βασίζεται σε αμερικανικές μυστικές πληροφορίες για τον εντοπισμό των βαλλιστικών πυραύλων υψηλής ταχύτητας, τους οποίους η Ρωσία, εκτοξεύει κατά κύματα εναντίον ουκρανικών πόλεων.

”Envoys Kushner and Witkoff, during talks with Ukrainian and European officials (including Zelensky in Kyiv), urged consideration of restarting the old gas pipelines in order to financially incentivize Moscow to end the war.”

(Ahemm, wtf!!!?????)

… — Anni Tornberg (@AnniLikka) October 18, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ανέφερε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είχε διακοπεί, αλλά στη συνέχεια «ξεμπλοκαρίστηκε». «Είμαστε πολύ ευγνώμονες γι’ αυτό», δήλωσε. «Τώρα λειτουργεί».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουάσιγκτον, εξακολουθούσε να μοιράζεται μυστικές πληροφορίες, παρά τις αναφορές Ουκρανών αξιωματούχων ότι ορισμένες ρωσικές επιθέσεις, είχαν συμβεί χωρίς να υπάρξει προειδοποίηση.