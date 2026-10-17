Ζελένσκι στην Corriere della Sera: Θεωρώ ότι το αμερικανικό σχέδιο δεν θα φέρει αποτέλεσμα – Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε

«Θεωρώ ότι το αμερικανικό σχέδιο δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Εμείς βασιζόμαστε στο ότι θα ασκηθεί περισσότερη πίεση στον Πούτιν και όχι σε εμάς, κάτι διαφορετικό θα ήταν άδικο», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας Corriere della Sera.

«Σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις μας με την αμερικανική πλευρά, όπως έχω είδη πει περιμένουμε να συναντηθούμε και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Στην Ουκρανία, στην Ευρώπη, όπου και όπως εκείνοι προτιμούν. Αν προτιμούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας μας καλέσουν, εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε. Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε παντού και με κάθε σχήμα. Με τριμερείς, διμερείς, τετραμερείς, πενταμερείς συναντήσεις ή και ευρύτερες. Δεν έχει σημασία, αυτό που έχει σημασία είναι η ειρήνη» πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια ο Ζελένσκι, «την ερχόμενη εβδομάδα υπάρχει μια δυνατότητα: η αμερικανική πλευρά μας έστειλε μόλις ένα μήνυμα και μπορεί να συναντηθούμε μαζί τους».