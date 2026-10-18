Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Οι πρώτες εικόνες από τη χαράδρα 15 μέτρων που έπεσε η μηχανή – Η διάσωση του αναβάτη από πυροσβέστες

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Ένας νεαρός αναβάτης μοτοσικλέτας έχει διασωθεί από την πτώση που είχε σε χαράδρα βάθους 15 μέτρων στην Εύβοια, το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως μετέδωσε αποκλειστικά το evia online, σήμερα Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μηχανή ξέφυγε της πορεία της για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με αποτέλεσμα να πέσει ο αναβάτης, σε χαράδρα 15 μέτρων στην περιοχή Καμπιά στη Στενή στον δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, στελέχη της οποίας μετά την επιχείρηση διάσωσης ανέβασαν τον οδηγό που είναι τραυματισμένος αλλά έχει τις αισθήσεις του.

Τον 25χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.