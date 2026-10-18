Δεν έχει τέλος το θρίλερ των μαζικών διαδηλώσεων στη Γαλλία. Νέα επεισόδια σημειώνονται αυτή την ώρα, στην καρδιά του Παρισιού, με εκατοντάδες διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République) και τις αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν να διαλύσουν το πλήθος κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, η ατμόσφαιρα στην πλατεία έχει καλυφθεί από δακρυγόνα, ενώ η αστυνομία, μετά την αρχική χρήση χημικών, επιστράτευσε και όχημα εκτόξευσης νερού για να απωθήσει τους συγκεντρωμένους. Την ίδια ώρα, ορισμένοι διαδηλωτές επιχειρούν να στήσουν οδοφράγματα σε σημεία γύρω από την πλατεία, με τις δυνάμεις ασφαλείας να συνεχίζουν τις προσπάθειες απομάκρυνσης του πλήθους.



Τα νέα επεισόδια έρχονται μετά από μία ημέρα εκτεταμένων ταραχών και διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια των οποίων καταγράφηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, εμπρησμοί οχημάτων και κτιρίων, λεηλασίες καταστημάτων και σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές. Ανάμεσα στις εικόνες που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη αναστάτωση βρίσκεται η καταστροφή του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ, όπου πυρκαγιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος του κτιρίου και οδήγησε στην κατάρρευση του κεντρικού πύργου του ρολογιού.

Καταστροφές στο Παρίσι και εικόνες χάους την επομένη των ταραχών

Η Γαλλία μετρά τις πληγές της. Στο Παρίσι, σπασμένες βιτρίνες, καμένα αυτοκίνητα, απανθρακωμένα ποδήλατα και σωροί από γυαλιά και συντρίμμια στα πεζοδρόμια αποτυπώνουν την έκταση των ζημιών.

Οι κινητοποιήσεις συνδέονται με την αύξηση των τιμών των καυσίμων, το αυξανόμενο κόστος ζωής και την επιδείνωση των δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και η εκπαίδευση. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται, επίσης, για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού στα σχολεία, τις υπερπλήρεις αίθουσες και τις εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα συντήρησης. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη του προηγούμενου μήνα, έχουν ήδη οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους.

Παράλληλα, ομάδες ταραχοποιών, αρκετοί από τους οποίους φορούσαν μαύρα ρούχα, μάσκες και κουκούλες, κινήθηκαν στο Παρίσι, στη Μασσαλία και σε άλλες πόλεις, βάζοντας φωτιά σε οχήματα και κτίρια. Εκτεταμένες λεηλασίες αναφέρθηκαν στο Παρίσι, στη Μασσαλία, στη Λιλ και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις καταστολής, οι οποίες χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και αντλίες νερού για να διαλύσουν τα πλήθη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ομάδες ατόμων άναψαν φωτιές στους δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ενώ τουλάχιστον ένα εστιατόριο καταστράφηκε από πυρκαγιά. Σύμφωνα με το BBC, καταγράφηκαν επίσης συμπλοκές μεταξύ ορισμένων ομάδων.

Australian leftist filmmaker captured these scenes in Paris today. Complete and utter horror. Even as a leftist he can’t make it look good. https://t.co/HyO71gBm0v — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) October 17, 2026



Αστυνομικοί των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών εθεάθησαν να πραγματοποιούν εφόδους σε συγκεντρωμένους στο κέντρο του Παρισιού, χτυπώντας αρκετούς ανθρώπους με γκλομπ.

«Είναι σαν να είχαμε πόλεμο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο κάτοικος του Παρισιού Μεχμέτ Οζεντέν.

Μια άλλη κάτοικος, η Ανίτα Γκρασίτ, περιέγραψε ως «τρομακτικό» το θέαμα ομάδων νεαρών που, όπως ανέφερε, «έσπαγαν τα πάντα, με πλήρη ατιμωρησία».

Η Μαρίζ, κάτοικος της περιοχής που μίλησε στο BBC, δίνοντας μόνο το μικρό της όνομα, περιέγραψε εικόνες λεηλασιών, αναφέροντας ότι οι δράστες κυκλοφορούσαν επιδεικτικά με καλάθια σούπερ μάρκετ γεμάτα προϊόντα, γελώντας για τις κλοπές τους.

Λεηλασίες σε καταστήματα και εκτεταμένες ζημιές σε εμπορικές επιχειρήσεις

Η έκταση των καταστροφών έγινε εμφανής από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (18/10/2026) Κάτοικοι και καταστηματάρχες βγήκαν στους δρόμους για να απομακρύνουν τα σπασμένα γυαλιά και τα συντρίμμια, ενώ απορριμματοφόρα καθάριζαν μεγάλους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Οι γυάλινες προσόψεις πολυτελών καταστημάτων, μεταξύ των οποίων οι Ralph Lauren, Gucci και Versace, είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές. Παράλληλα, σε πολλές επιχειρήσεις είχαν γραφτεί συνθήματα στους τοίχους, όπως «φορολογήστε τους πλούσιους» και «φάτε τους πλούσιους».

What started out as peaceful protests against the rising cost of living, the state of public high schools and the erosion of public services in France, descended into violence and chaos on Saturday. One woman can be seen attempting to stop masked rioters from looting a grocery store, yelling “Why are you doing this? Stop! Why are you doing this? This isn’t the issue.” 🔗 https://t.co/ewKFxVOyAf — The Telegraph (@Telegraph) October 18, 2026



Σε κατάστημα ένδυσης κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας, το οποίο επισκέφθηκε δημοσιογράφος του BBC, τα εμπορεύματα και τα έπιπλα είχαν σκορπιστεί στο πάτωμα, έπειτα από λεηλασία. Ο ιδιοκτήτης, εμφανώς αναστατωμένος, ανέφερε ότι είχε παρακολουθήσει από τις κάμερες ασφαλείας ομάδες ατόμων να εισέρχονται στο κατάστημα και να παραμένουν εκεί για περισσότερο από μιάμιση ώρα. Κατά το διάστημα αυτό, όπως είπε, δεν είδε αστυνομικούς να εμφανίζονται στο σημείο.

Ο ίδιος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως όσοι λεηλάτησαν το κατάστημά του ήταν πραγματικοί διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες στα σχολεία ή για το κόστος ζωής. Κατά την εκτίμησή του, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τις κινητοποιήσεις για να προχωρήσουν σε κλοπές.

Κοντά στην ίδια πλατεία, το αρτοποιείο Good Vibes είχε υποστεί ολοκληρωτική θραύση της γυάλινης πρόσοψής του. Στο κατάστημα πώλησης κρασιών Nicolas, όλα τα μπουκάλια είτε είχαν κλαπεί είτε είχαν σπάσει, αφήνοντας έντονη οσμή αλκοόλ στον δρόμο.

Παράλληλα, πλάνα από κάμερες ασφαλείας που μεταδόθηκαν από το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 2, έδειξαν ομάδες εφήβων, οι περισσότεροι από τους οποίους φορούσαν μάσκες, να αφαιρούν προϊόντα από τα ράφια καταστήματος κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Λιανεμπορίου και Εμπορίου, περίπου 1.500 καταστήματα και εμπορικές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Young second and third generation migrants protest the poor state of the French educational system by looting Louis Vuitton, Swarovski and Hugo Boss stores in Paris https://t.co/SQnufukBOb — Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2026

«Στάχτη» το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ – Κατέρρευσε ο πύργος του ρολογιού

Ανάμεσα στις σοβαρότερες καταστροφές που σημειώθηκαν στη Γαλλία βρίσκεται η πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ, στη δυτική-κεντρική Γαλλία. Το ιστορικό κτίριο, ένα περίτεχνο οικοδόμημα νεοαναγεννησιακού ρυθμού του 19ου αιώνα, καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους της πόλης.

Το δημαρχείο είχε επιβιώσει από δύο παγκόσμιους πολέμους, ωστόσο βρέθηκε στο επίκεντρο των βίαιων επεισοδίων που συγκλόνισαν τη χώρα. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στη στέγη, η οποία κατέρρευσε, παρασύροντας και τον πύργο του ρολογιού. Οι εικόνες θύμισαν σε πολλούς κατοίκους την καταστροφή της κορυφής του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων από την πυρκαγιά του 2019.

A Republic in Flames: France Confronts Its Crisis of Identity For 143 years, Limoges town hall’s clock tower symbolised French civic life. On Saturday night, it collapsed in flames as rioters reportedly cheered. Across France, buildings burned, shops were looted and police attacked. More than 1,200 people were arrested and 150 officers injured. The Republic, once Europe’s beacon of liberty and citizenship, now struggles to defend the institutions embodying those ideals. Three weeks earlier, pupils protested over missing teachers, leaking roofs and crumbling classrooms. Their grievances were genuine. The revolutionary Left saw an opportunity to turn frustration into confrontation with the state. Jean-Luc Mélenchon’s France Unbowed embraced the movement. Radical activists broadened its demands. By Saturday, cries of “Everybody hates the police” accompanied widespread destruction. France’s interior minister blamed ultra-left groups for much of the violence. Mélenchon’s movement denies responsibility and condemns the disorder. Yet the exploitation of these protests warrants scrutiny. The revolutionary Left knows grievances over wages, housing, schools and public services can fuel a wider struggle against authority. There is something cynical about exploiting children’s concerns while their cause becomes associated with burning schools, attacks on police and destroyed property. Pupils wanted functioning classrooms. Revolutionary activists saw an opportunity to confront the political order. That gulf reveals the movement’s priorities. Yet France’s predicament extends far beyond one month’s unrest. For half a century, successive governments have struggled to reconcile mass immigration, integration and the preservation of a common national identity. Large-scale migration from predominantly Muslim countries has presented particular challenges where religious and cultural expectations conflict with France’s secular republican tradition. The deeper institutional failure has been the reluctance to confront difficult questions about citizenship, assimilation and national cohesion. Progressive thinking has influenced education, politics and public administration, placing greater emphasis on competing identities than on the common obligations of belonging to France. Critics argue that the resulting fragmentation has weakened the republican ideal of a nation united by shared civic values. Meanwhile, sections of the revolutionary Left and political Islam have found common causes in opposition to Israel, Western foreign policy and established institutions. Their ultimate objectives are profoundly different, and their cooperation is neither universal nor evidence of a single organised movement. Nevertheless, ideological alliances of convenience can deepen political polarisation in a society already struggling with questions of identity and belonging. Lebanon offers a sobering historical warning about the consequences when competing political and religious loyalties overwhelm confidence in a common state. France has not reached that point yet, but the warning signs are increasingly difficult to dismiss. The scale of the violence, the attacks on police and the destruction of civic buildings reveal a country experiencing profound political and social fractures. Its institutions still stand, but their ability to command public confidence and uphold a common national purpose is increasingly in question. Decades of ideological influence within education, politics and public administration have weakened the very institutions entrusted with preserving France’s republican identity. France’s leaders must confront the deeper failures that have allowed public grievances to become the fuel for such destructive unrest. A nation can survive the burning of its buildings. Whether it can survive the gradual erosion of the shared values that hold it together is a far more troubling question. “Limoges town hall’s clock tower symbolised French civic life.” — Jim Chimirie 🇬🇧 (@JChimirie66677) October 18, 2026



«Μου ράγισε την καρδιά. Ήταν σαν να ξαναέβλεπα την Παναγία των Παρισίων, μόνο που αυτή τη φορά ήταν η δική μας πόλη», δήλωσε η Φρανσουάζ Φορί, η οποία παρακολούθησε τη φωτιά να κατατρώει το δημαρχείο.

Η οικογένειά της είχε προγραμματίσει να γιορτάσει τη βάπτιση της εγγονής της στο κτίριο σε περίπου έναν μήνα, σχέδιο που πλέον δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

«Σε τι είδους χώρα ζούμε; Τι αφήνουμε στα παιδιά μας; Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πειράξει κανείς αυτό το κτίριο. Μπορεί να έχεις αιτήματα, έχεις δικαίωμα να διαδηλώνεις, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να ασκείς βία», ανέφερε.

Ο τοπικός νομάρχης, Μορίς Μπαράτ, δήλωσε ότι η στέγη κατέρρευσε πάνω στους χαμηλότερους ορόφους, ενώ διασώθηκε μόνο η δυτική πτέρυγα. Μεγάλα τμήματα της εξωτερικής όψης υπέστησαν επίσης σοβαρές ζημιές.

Το δημαρχείο, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1883 και αποτελεί διατηρητέο μνημείο, είχε σχεδιαστεί με επιρροές από το δημαρχείο του Παρισιού. Ο κεντρικός πύργος του ρολογιού και το κωδωνοστάσιο υψώνονταν σε ύψος 43 μέτρων πάνω από την πλατεία.

Ο Μπαράτ χαρακτήρισε την καταστροφή «καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς», ενώ σε άλλη δήλωσή του έκανε λόγο για μια «άγρια ορδή» που έβαλε «σκόπιμα» φωτιά στο κτίριο, το οποίο ήταν ηλικίας 143 ετών.

The looting continues in Paris https://t.co/usieB9ZHhf — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026

«Είναι απαράδεκτο να έχει καεί το δημαρχείο! Όσοι το έκαναν πρέπει να τιμωρηθούν. Πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους. Δεν είναι δουλειά του κράτους να πληρώσει», δήλωσε ένας κάτοικος, ο οποίος συστήθηκε ως Ζιλμπέρ.

Ο δήμαρχος καταγγέλλει οργανωμένη επίθεση και έλλειψη αστυνομικής προστασίας

Ο δήμαρχος της Λιμόζ, Γκιγιόμ Γκεράν, περιέγραψε τις στιγμές κατά τις οποίες οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα πλήθος αρκετών εκατοντάδων ατόμων, το οποίο, όπως ανέφερε, τις υπερέβη αριθμητικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεντρωμένοι έσπασαν παράθυρα και χρησιμοποίησαν έναν πολιορκητικό κριό για να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο του δημαρχείου.

«Η υλικοτεχνική προετοιμασία, η οργάνωση και ο προμελετημένος χαρακτήρας της χθεσινής επίθεσης στο δημαρχείο είναι κάτι που δεν μπορώ να αποδεχθώ», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

🇫🇷🔥 Limoges city hall set on fire by rioters at the end of the Oct. 17 protest; the bell tower collapsed and the prefect says the building is “largely lost” Rioters attacked Limoges’ hôtel de ville late Saturday afternoon after the Oct. 17 cost-of-living march, breaking windows and setting fire to the ground floor; cars were also burned outside. Firefighters arrived shortly after 6 p.m., and the flames reached the roof around 7 p.m. and were still burning at 8:10 p.m. The 43-meter bell tower collapsed. Prefect Maurice Barate said the roof fell onto the lower floors except in the west wing and two-thirds of the facade had disappeared, calling the building “largely lost,” a “heritage catastrophe” and a “deliberate act” by rioters. The 19th-century building, opened in 1883 and inspired by Paris’s city hall, is a listed monument. Interior Minister Laurent Nuñez confirmed the fire; Prime Minister Sébastien Lecornu said “we will not be intimidated.” Earlier in Limoges, fireworks mortars were fired at police near the A20 interchange, a police vehicle was burned and shops were looted. Reported by AFP, franceinfo, Europe 1 and Flash FM. NOT CONFIRMED: Which artworks and decorations inside have been destroyed. Claims that works by Henri-Paul Motte, Jean-Joseph Weerts and Urbain Bourgeois are definitively lost have not been confirmed by officials, and no inventory has been published. I also found no figure on injuries or arrests in Limoges. Saturday’s national mobilization against the cost of living drew a very large turnout, with CNews reporting more than 550,000 demonstrators, while violence was concentrated in Paris, Lyon, Marseille and Limoges, including a brief break-in at Marseille’s city hall. The loss of a historic city hall turns a day of mostly peaceful marches into a symbolic national event and will dominate the political response. What to watch: the official damage and heritage assessment once the fire is out, arrests and charges for arson, the government’s response including any new security measures, and whether the unions and student groups distance themselves from the violence. Sources: AFP; franceinfo / France 3 Nouvelle-Aquitaine; Europe 1; CNews; Flash FM; Haute-Vienne prefecture; Interior Ministry. — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 17, 2026

Ο Γκεράν υποστήριξε ότι δεν υπήρχε επαρκής αριθμός αστυνομικών για την προστασία του κτιρίου, καθώς στελέχη της εθνικής αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί για την επιτήρηση της διαδήλωσης στους δρόμους.

«Δεν είχα ούτε έναν αστυνομικό της εθνικής αστυνομίας για να προστατεύσει το δημαρχείο», ανέφερε ο κεντροδεξιός δήμαρχος, προσθέτοντας: «Αυτή η χώρα δεν πηγαίνει καλά, δεν πηγαίνει καθόλου καλά, και αυτό σας το λέει ένας δήμαρχος μιας μικρής επαρχιακής πόλης», τόνισε.

Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια Εντίθ Λορσέν, εξέφρασε την οργή και τη θλίψη της για την επίθεση, χωρίς ωστόσο να υιοθετεί μια λογική εκδίκησης.

«Είμαι αηδιασμένη. Πονάω. Αλλά δεν προσφέρει τίποτα να προσθέτουμε μίσος πάνω στο μίσος», δήλωσε.

Επεισόδια και σε Μασσαλία, Λιλ και Λυών – Πυρκαγιές σε δημόσια κτίρια

Η Λιμόζ δεν ήταν η μοναδική πόλη που βρέθηκε αντιμέτωπη με καταστροφές σε δημόσια κτίρια και εμπορικές επιχειρήσεις.

Στη Μασσαλία, διαδηλωτές εισέβαλαν στο δημαρχείο, χρησιμοποιώντας μεταλλικό κιγκλίδωμα ως πολιορκητικό κριό για να παραβιάσουν την είσοδο.

Στη Λιλ, εστιατόριο της αλυσίδας McDonald’s πυρπολήθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ κατάστημα της Apple παραβιάστηκε και λεηλατήθηκε.

Στη Λυών, πυρκαγιά κατέστρεψε το τουριστικό γραφείο της πόλης. Ο δήμαρχος Γκρεγκορί Ντουσέ χαρακτήρισε το περιστατικό τραγωδία, δηλώνοντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ότι η καταστροφή προκαλεί βαθιά οδύνη, καθώς πρόκειται για ένα εμβληματικό και ευρέως γνωστό ιστορικό κτίριο.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι άτομα τα οποία περιέγραψε ως «εχθρικά» εμπόδισαν τους πυροσβέστες να προσεγγίσουν με ασφάλεια το σημείο και να αντιμετωπίσουν τη φωτιά.

Πυροσβεστικά συνεργεία επιχείρησαν επίσης να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ, όπου τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε. Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το δημαρχείο είχε ουσιαστικά χαθεί.

Ζημιές σε κτίρια καταγράφηκαν επίσης στις πόλεις Γκρενόμπλ, Αβινιόν, Πο, Μονπελιέ και Βαλάνς, ενώ περιστατικά βίας αναφέρθηκαν και σε περιοχές του Παρισιού, της Μασσαλίας, της Ρεν, της Τουλούζης και της Ανζέ.

Στο Σεντ-Ετιέν, στη νοτιοανατολική Γαλλία, ένας νεαρός άνδρας έχασε το χέρι του όταν εξερράγη μικρός εκρηκτικός μηχανισμός, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Ρεζί Ζουανικό, ο οποίος γνωστοποίησε το περιστατικό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Μια τέτοια τραγωδία δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί ποτέ», ανέφερε.

Clashes are unfolding at Place de la République in Paris, France. https://t.co/hFZf9Mw5rM — Open Source Intel (@Osint613) October 17, 2026

Ντουνιέζ: «Άτομα της άκρας Αριστεράς στοχοποίησαν δημόσια κτίρια»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, υπογράμμισε ότι η διαδήλωση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, αλλά υποστήριξε ότι αρκετές χιλιάδες άτομα της άκρας Αριστεράς επιχείρησαν να στοχοποιήσουν δημόσια κτίρια και να συγκρουστούν με την αστυνομία.

Όπως ανέφερε, στη συνέχεια προστέθηκαν στις ομάδες αυτές άτομα που προχώρησαν σε λεηλασίες και βανδαλισμούς επιχειρήσεων σε πολλές γαλλικές πόλεις.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σύνθετη: από τη μία πλευρά, οι κινητοποιήσεις αντανακλούν τη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, τις τιμές των καυσίμων και τις δυσλειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών· από την άλλη, οι εμπρησμοί, οι επιθέσεις σε δημόσια κτίρια και οι λεηλασίες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και έχουν εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών.