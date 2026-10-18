Αιχμηρό σχόλιο του ΚΚΕ για την ανάρτηση Μητσοτάκη: Αυτό που δεν αναφέρεται είναι οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις σε Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο και Ιταλία

Με ένα αιχμηρό σχόλιο το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ αναφέρεται στην ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία σημειώνονται, μεταξύ άλλων, τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με τον περισσό να υποστηρίζει:

«Αυτό που στιγμάτισε τη Σύνοδο Κορυφής και φυσικά δεν αναφέρεται στην ανάρτηση Μητσοτάκη είναι οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις λαού και νεολαίας στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία και αλλού, όπου στο στόχαστρο μπαίνει η πολιτική του κέρδους και της πολεμικής προετοιμασίας, στον βωμό των οποίων όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως και η ελληνική, θυσιάζουν τις λαϊκές ανάγκες.

Οι λαοί της Ευρώπης, ανάμεσά τους και ο ελληνικός, δεν πρόκειται να περιμένουν πότε θα τα βρουν στην ΕΕ, ώστε κάποια στιγμή η Κομισιόν να παρουσιάσει τις προτάσεις της, που πάλι θα είναι προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων καλώντας τους λαούς “να κάνουν οικονομία”.

Και στην Ελλάδα με την “ισχυρή φωνή στην Ευρώπη”, όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, τα σπίτια του λαού έχουν αρχίσει να παγώνουν από τα μέσα Οκτώβρη, την ώρα που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως τα διυλιστήρια, βλέπουν τα κέρδη τους να τετραπλασιάζονται.

Γι’ αυτό τις επόμενες μέρες, η αγωνιστική σκυτάλη μπορεί και πρέπει να περάσει στην Ελλάδα με το ΚΚΕ να πρωτοστατεί σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί ούτε χρόνος για άλλη αναμονή υπάρχει, ούτε χώρος για νέες αυταπάτες και δήθεν σωτήρες, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και των δεσμεύσεων της ΕΕ. Για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο.»