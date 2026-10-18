Μακρόν: Έκτακτο διάγγελμα απόψε στον απόηχο των επεισοδίων και των διαδηλώσεων

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Διεθνή Νέα

Εμανουέλ Μακρόν
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Παρέμβαση του Μανουέλ Μακρόν αναμένεται, έπειτα από τα εκτεταμένα επεισόδια, τις ανυπολόγιστες υλικές ζημιές σε εμβληματικά κτίρια και τις εκατοντάδες συλλήψεις, σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια της χθεσινής (17/10/2026) ημέρας.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, θα απευθύνει διάγγελμα σήμερα (18/10/2026) στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας).

Επίκεντρο του διαγγέλματος θα είναι οι μαζικές διαδηλώσεις, κατά της ακρίβειας και άλλων κοινωνικών αιτημάτων, που αμαυρώθηκαν από βίαια επεισόδια και καταστροφές.

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