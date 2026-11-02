Φαίη Σκορδά: Με το δεξί στο νέο της σπίτι

Η Φαίη Σκορδά υποδέχεται τη νέα σεζόν με το «For You» στον ΑΝΤ1, μετακόμισε στην ανακαινισμένη μεζονέτα της στα βόρεια προάστια, ενώ η σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη οδηγείται, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο επόμενο στάδιο, με τον γάμο να βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το φθινόπωρο για τη Φαίη Σκορδά είναι γεμάτο αλλαγές, ξεκινήματα και όμορφες στιγμές που σηματοδοτούν μια διαφορετική περίοδο στη ζωή της. Με νέο τηλεοπτικό σπίτι, καθώς ξεκίνησε την εκπομπή της κάθε Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1, με τίτλο «For you», αλλά και με μια καινούρια κατοικία στα βόρεια προάστια, η παρουσιάστρια φαίνεται να διανύει μια εποχή ανανέωσης, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Η ίδια, άλλωστε, δεν έκρυψε πως αυτή η περίοδος είναι διαφορετική για εκείνη, γεμάτη αλλαγές, τις οποίες όμως αντιμετωπίζει με χαμόγελο και αισιοδοξία. «Στον ΑΝΤ1 νιώθω ότι επέστρεψα σπίτι μου», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Ενώπιος ενωπίω», σε μια συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στην οποία μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της, τις προσωπικές επιλογές της και όσα ονειρεύεται για το μέλλον.

Στην τηλεοπτική καθημερινότητά της, η Φαίη καλείται να προσαρμοστεί σε έναν διαφορετικό ρυθμό. Με την εμπειρία, την αμεσότητα και την επικοινωνία που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια με το κοινό, συνεχίζει τη διαδρομή με διάθεση για ανανέωση και με προτεραιότητά της να προσφέρει όμορφες στιγμές στους τηλεθεατές.

Οι αλλαγές, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στα επαγγελματικά της. Ενα νέο σπίτι αποτελεί πλέον το επόμενο μεγάλο βήμα για την ίδια και τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή μονοκατοικία περίπου 700 τετραγωνικών μέτρων, στα σύνορα Χαλανδρίου και Φιλοθέης, με μεγάλο κήπο και ιδιαίτερα ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους. Το ζευγάρι αποφάσισε να αφήσει πίσω του την κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό και να δημιουργήσει από την αρχή έναν νέο χώρο, προσαρμοσμένο στις αισθητικές και στις λειτουργικές ανάγκες της κοινής ζωής του. Μάλιστα, η ανακαίνιση ήταν εκτεταμένη, καθώς οι παρεμβάσεις που χρειάστηκε να γίνουν ήταν πολλές και δεν περιορίστηκαν σε μια απλή ανανέωση της διακόσμησης.

Την επίβλεψη των εργασιών έχει αναλάβει ο ίδιος ο Αλ. Αθανασιάδης, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας, γεγονός που έδωσε στο εγχείρημα και έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα. Η αισθητική του συνάντησε τις προτιμήσεις της παρουσιάστριας, με κοινό στόχο οι δυο τους να δημιουργήσουν μια κατοικία που με κομψότητα και άνεση θα εξυπηρετεί την καθημερινότητα της οικογένειας.

Η μετακόμιση ολοκληρώθηκε μέσω μιας απαιτητικής συνθήκης, καθώς έγινε ταυτόχρονα με την αρχή της εκπομπής της Φ. Σκορδά, όμως η ίδια την αντιμετώπισε με ψυχραιμία. Και παρότι η εγκατάσταση έγινε πριν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, το ζευγάρι απολαμβάνει την ευκαιρία να βιώσει τις αλλαγές. Το νέο σπίτι δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή διεύθυνσης. Ο μεγάλος κήπος και οι άνετοι χώροι προσφέρουν τη δυνατότητα για περισσότερη ιδιωτικότητα και θαλπωρή, καθώς η Φαίη ονειρεύεται να περνά εκεί περισσότερο ποιοτικό χρόνο. «Θέλω να ανάβουμε το τζάκι, να παραγγέλνουμε και να καθόμαστε ήρεμα», είπε η ίδια στη συνέντευξή της στο «Ενώπιος ενωπίω».

Η προσωπική ζωή της, άλλωστε, βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα όμορφη φάση. Η Φ. Σκορδά και ο Αλ. Αθανασιάδης είναι μαζί πέντε χρόνια, ενώ συγκατοικούν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Μιλώντας για την καθημερινότητά τους, περιέγραψε με χιούμορ την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σπίτι τους: «Στο σπίτι όλοι έχουμε την ίδια ηλικία. Ο μέσος όρος είναι δεκατριάμισι. Ο Γιάννης είναι ο μεγαλύτερος, δεκαπέντε», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στους δύο γιους της, Γιάννη και Δημήτρη, αλλά και στη συνύπαρξή τους με τον σύντροφό της.

Γάμος μέχρι το καλοκαίρι

Σε αυτό το πλαίσιο, το ζευγάρι ετοιμάζεται και για το επόμενο μεγάλο βήμα. Αν και αρχικά είχε υπολογίσει ότι ο γάμος θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη του καλοκαιριού, διάφορες συγκυρίες μετέθεσαν τον σχεδιασμό. Πλέον, στόχος είναι να γίνει μέχρι το προσεχές καλοκαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μυστήριο θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια γιορτή με φίλους και συγγενείς. Η Φαίη, ωστόσο, δεν βλέπει τον γάμο τους ως μια τυπική διαδικασία. Θέλει να απολαύσει κάθε στιγμή που θα προηγηθεί. «Θέλω να το ζήσω, να απολαύσω τη διαδικασία», είναι το νόημα όσων ανέφερε.

Όσο για τον άνθρωπο που έχει επιλέξει να βρίσκεται στο πλευρό της, η Φαίη μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τα στοιχεία που την κέρδισαν στον χαρακτήρα του. «Ερωτεύτηκα την παιδικότητά του, ενώ παράλληλα μου άρεσε και η σοβαρότητα που είχε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώσεις, είναι καλλιεργημένος. Μαθαίνω από αυτόν πολλά και αυτό μου αρέσει. Παράλληλα, όμως, είμαστε και οι δύο δεκαπεντάχρονα».

Για τη Φ. Σκορδά, αυτή η περίοδος σηματοδοτεί μια νέα σελίδα, με προσδοκίες και χαρούμενες αλλαγές. Υπάρχουν, ωστόσο, και οι απουσίες που δεν παύουν να τη συνοδεύουν. Η απώλεια του πατέρα της, το 2024, παραμένει μια βαθιά πληγή, ιδιαίτερα σε αυτές τις ευτυχισμένες στιγμές που θα ήθελε να τον έχει κοντά της.