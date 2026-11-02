Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της ατζέντας – Με το βλέμμα στις εκλογές η Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ, οι οδηγίες με ορίζοντα εξαμήνου

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Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 11:00, υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται οι κυβερνητικές προτεραιότητες ανά υπουργείο έως το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου, καθώς και σειρά παρουσιάσεων νομοσχεδίων και παρεμβάσεων από μέλη της κυβέρνησης.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες ανά υπουργείο μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου (εισηγήσεις των αρμοδίων υπουργών μετά από εισαγωγικές τοποθετήσεις από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο),

Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα: Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον,

Παρουσίαση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου: Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/2831,

Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας,

Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση του νομοσχεδίου για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ,

Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ερανιστικών νομοσχεδίων των υπουργείων τους».

Σε εκλογική ετοιμότητα η Νέα Δημοκρατία – Συνεδριάζει σήμερα η Εκτελεστική Γραμματεία

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Πειραιώς για την πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας το κόμμα σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες και να θέσει τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση ετοιμότητας για τις εκλογές του 2027. Γιατί, όπως σημειώνουν, μπορεί να απομένει τουλάχιστον ένα εξάμηνο μέχρι να στηθούν κάλπες, αλλά η οργανωτική δουλειά έχει αρχίσει και οι περιοδείες εντείνονται, τόσο του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και των κομματικών κλιμακίων που οργώνουν ήδη τη χώρα, υπό τον συντονισμό των κ.κ. Κυρανάκη, Σμυρλή, Κονταδάκη και Νέζη.

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης εκτός του απολογισμού των κομματικών περιοδειών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το καλοκαίρι έως σήμερα (Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Δωδεκάνησα, Ιόνια νησιά), θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό των περιοδειών που ακολουθούν, τις ενέργειες για τη συμμετοχή της βάσης του κόμματος στην σύνταξη του κυβερνητικού προγράμματος και τις κινήσεις στην κατεύθυνση της ανανέωσης του κομματικού μηχανισμού όσο και της κατάρτισης των ψηφοδελτίων.

Η πλήρης σύνθεση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ είναι η εξής: Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ιωάννης Σμυρλής, Ορφέας Γεωργίου, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Δημήτριος Καιρίδης, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Ασημίνα Σκόνδρα, Παναγιώτης Παλπάνας, Χριστίνα Πατρικάκου, Γεώργιος Τσακούμης, Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης.