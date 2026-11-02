Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαμηλές θερμοκρασίες – Αναλυτικά η πρόγνωση

Σταματημό δεν έχει η κακοκαιρία και σήμερα Δευτέρα, όταν κι αναμένονται βροχές και καταιγίδες, αλλά και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Ειδικότερα, βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων αναμένονται στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Ανάλογα φαινόμενα αναμένονται και στο Ιόνιο και στα δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά, τα οποία από προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, ενώ βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν νότιοι 2 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 ως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 13 ως 19 βαθμούς Κελσίου.

Υπόλοιπη χώρα

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 ως 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 ως 19, στη Θεσσαλία από 6 ως 17, στην Ήπειρο από 5 ως 18, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 ως 19, στα νησιά του Ιονίου από 12 ως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 ως 16, στις Κυκλάδες από 13 ως 17, και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 13 ως 21 βαθμούς.

Άνεμοι

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ και από το πρωί 5 ως 7 μποφόρ.