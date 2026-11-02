Επαναλειτουργούν από σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας – Επιστροφή στα θρανία με κλειστή την παροχή φυσικού αερίου

Ανοίγουν ξανά από σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, που παρέμεναν κλειστές επί σχεδόν ένα μήνα, λόγω της οσμής αερίου που είχε προκαλέσει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές και ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το κουδούνι θα χτυπήσει ξανά στη Γκράβα προκειμένου να υποδεχτεί τους μαθητές, οι οποίοι έκαναν μαθήματα με τηλεκπαίδευση από τις 9 Οκτωβρίου.

Το διάστημα αυτό διενεργήθηκαν εκτενείς έλεγχοι από την εταιρεία που είναι ο διαχειριστής του δικτύου φυσικού αερίου, την εταιρεία που είναι επιφορτισμένη με την συντήρηση των καυστήρων, από τον δήμο Αθηναίων και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθεί διαρροή αερίου από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν.

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, στην έκτακτη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα να ανοίξουν από σήμερα οι σχολικές μονάδες, με κλειστή την παροχή αερίου και με στόχο να λειτουργήσει η θέρμανση έως τα τέλη του μήνα, αφού γίνουν οι όποιες εργασίες απαιτηθεί και αφού υπάρξουν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

Ο Χάρης Δούκας, κατά την εισήγησή του στο δημοτικό συμβούλιο, τόνισε μεταξύ άλλων: «Τα συστήματα έχουν εκκενωθεί για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και παραμένουν εκτός λειτουργίας. Βεβαίως, αξιοποιώντας τα ευρήματα, τις προτάσεις και τα συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης και των τεχνικών ελέγχων, προχωράμε στην εναρμόνιση της εγκατάστασης φυσικού αερίου με την εγκεκριμένη μελέτη, με στόχο να τεθεί ξανά σε λειτουργία, πιστοποιημένη πλέον, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου».

Η επιστολή του Χάρη Δούκα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, με επιστολή του χθες προς τους διευθυντές όλων των σχολείων των εγκαταστάσεων της Γκράβας, τους ενημέρωσε για τους ελέγχους που έχουν γίνει, τόνισε πως η παροχή αερίου θα παραμείνει κλειστή, ζήτησε τη συμβολή τους στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας και πρόσθεσε πως για ό,τι χρειαστούν, η δημοτική Αρχή θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους.

Αναλυτικά η επιστολή του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα:

«Απευθύνομαι σε εσάς για να σας ενημερώσω για τους ελέγχους που έγιναν και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε, μετά τις αναφορές για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Αθηναίων τόνισε ότι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων στο συγκρότημα. Γι’ αυτό και διατάχθηκε μια σειρά ελέγχων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου για την πιθανότητα διαρροής αερίου, αφού βέβαια έκλεισε και η παροχή φυσικού αερίου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από:

Την εταιρεία ENAON που είναι ο διαχειριστής του δικτύου φυσικού αερίου.

Την εταιρεία ICON που είναι επιφορτισμένη με την συντήρηση των καυστήρων από τον Δήμο Αθηναίων.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που είναι ΝΠΔΔ και θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας.

Σύμφωνα και με τους 3 ελέγχους δεν υπήρξε διαρροή αερίου.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ακόμη τρεις έλεγχοι από την ΕΝΑΟΝ με το σύγχρονο σύστημα Picarro, για την ύπαρξη ή μη οσμής αερίου. Σύμφωνα και με τους τρεις ελέγχους δεν υπήρξε καμία σχετική ένδειξη οσμής αερίου. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2-3/10, 9-10/10 και ο πιο πρόσφατος 26-28/10.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων με την βεβαιότητα ότι υπάρχει πλήρης ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αποφάσισε ομόφωνα να ανοίξουν τα σχολεία της Γκράβας από την Δευτέρα 2/11, πάντα με κλειστή την παροχή φυσικού αερίου.

Αξιοποιώντας όλα τα ευρήματα των ελέγχων, τις προτάσεις και τα συμπεράσματα από τις πραγματογνωμοσύνες, προχωρούμε στην εναρμόνιση της εγκατάστασης του φυσικού αερίου με την εγκεκριμένη πλέον μελέτη, με όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις βελτίωσης.

Στόχος μας να πάρουμε την πιστοποίηση στεγανοποίησης, ώστε να ανοίξει η παροχή φυσικού αερίου στο τέλος του Νοεμβρίου.

Με αίσθημα ευθύνης και τη βεβαιότητα για την πλήρη ασφάλεια στο συγκρότημα της Γκράβας, ζητώ την συνεργασία και συμβολή σας για την εδραίωση αυτού του αισθήματος στους γονείς, στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς και εργαζομένους στο συγκρότημα».

Είμαστε στην διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Δήμος Αθηναίων θα συνεχίσει να είναι δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα, με όλες του τις δυνάμεις».